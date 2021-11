Andalucía sube ligeramente la incidencia pero sigue esquivando la sexta ola

Lo que nos ha enseñado la pandemia de Covid es que los lunes los datos epidemiológicos no demuestran la evolución real de la pandemia. Es el conocido «efecto fin de semana», cuando se produce una infranotificación de los casos, que dan la cara el martes. Los retrasos en las notificaciones del fin de semana se agolpan los lunes, cuando se reanuda la normal actividad asistencial y son comunicados los martes. Y así ha pasado.

El lunes, Andalucía notificó 290 fallecidos desde el viernes y ningún fallecimiento durante el fin de semana. Así, la incidencia acumulada apenas se movió y se mantuvo en los 36 puntos. Pues bien, hoy salieron a la luz los datos reales: se comunicaron nada menos que nueve muertos y 289 casos de Covid en 24 horas, de forma que la incidencia acumulada subió un punto hasta los 37 casos por 100.000.

Pese al constamente incremento de contagios, en la comunidad andaluza la subida de la incidencia es todavía suave y se mantiene en riesgo bajo. Según el último balance de Sanidad, Andalucía es junto a Extremadura y Galicia, la única región que se mantiene en incidencias por debajo de los 40 puntos (sin contar con Ceuta y Melilla). El resto de autonomías han sobrepasado el riesgo medio (50 casos por 100.000) y algunas como País Vasco y Navarra han llegado a superar incluso la barrera de los 100. Otras como Aragón y Baleares están a un paso. Por eso estos gobiernos regionales ya plantean ciertas restricciones de cara a Navidad.

La Junta de Andalucía de momento no prevé este escenario ya que la incidencia no se ha disparado y se está esquivando la sexta ola, aunque según reconoció el consejero de Salud, Jesús Aguirre, “lo que no sabemos es lo que nos deparará el futuro».

En cualquier caso, a la hora de enfrentarse a esta nueva oleada, el consejero de Salud señaló que Andalucía tiene ya el dato «positivo» de que «el 91% de la población diana está ya vacunada», reiterando Aguirre su mensaje de que «la vacunación es la solución». De todas formas, según precisó, «nos quedan todavía unos 540.000 andaluces llamados a vacunarse», por eso desde Salud siguen instalando puntos de vacunación sin cita previa. El consejero reconoció que estos ciudadanos reticentes «van entrando y cada vez es menor el volumen de personas sin vacunar», lo que, junto al citado 91% con la pauta completa hace que en Andalucía haya «cierta tranquilidad».

No obstante y aunque se haya logrado la inmunidad de grupo, Aguirre advirtió sobre la posible aparición «de nuevas de nuevas variantes» que puedan ser «más virulentas o no sensibles a los anticuerpos por inmunidad adquirida o por vacunación». Por eso, desde Salud se está haciendo «un seguimiento muy especial» a la comarca del Campo de Gibraltar por la presencia de «Delta Plus» debido a su proximidad a la colonia británica y también a la Costa del Sol, por la mayor presencia de «turismo británico». De momento, el consejero afirmó que no se ha identificado ningún caso de esta nueva variante en Andalucía, que se expande rápido en Reino Unido y está detrás de al menos el 6% de los casos

No obstante, aunque la Delta Plus no suponga ahora una amenaza y Andalucía haya alcanzado inmunidad de grupo, Aguirre, ante esa posible sexta ola mundial, insistió en la necesidad de seguir usando la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia.