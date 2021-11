Montero recuerda que muchas mujeres cobran “pensiones mínimas” que impiden “una vida digna”

“Hay pensiones mínimas y no contributivas que todavía son muy bajas”. Así lo ha considerado la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha defendido en Sevilla que “en los próximos años” se alcancen acuerdos para elevar el actual mínimo, como ya se ha hecho con la subida del salario mínimo, que ha aumentado un 31% (229 euros) desde 2019. Para el próximo año, el anuncio del Gobierno es que subirían por encima del IPC en ambos casos, un aumento que para Montero resultaría insuficiente. “Tenemos conseguir acuerdos que permitan no solamente no empobrecer, sino mejorar la calidad de vida de nuestros pensionistas, y particularmente de nuestras pensionistas, que son las que están recibiendo las pensiones más bajas”, ha señalado en una atención a medios de comunicación antes de reunirse con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. No obstante, la ministra ha expresado su “máximo respeto a ese diálogo social que se está produciendo y que dirige el ministro Escrivá” y ha trasladado su “confianza plena en nuestra vicepresidenta, Yolanda Diaz, para hacer que esa negociación sea fructífera”. En concreto, se refería a la negociación entre los socios de Gobierno para aumentar los años para calcular las pensiones, que prevén elevar por elevar por encima de los 25 años actuales. Aún así, ha insistido en que hay “mucho margen” para mejorar la calidad de vida de las pensionistas: “Debemos ser capaces desde las instituciones de garantizar que todos tienen vidas, y en este caso, pensiones dignas”.

Para Montero, los mayores son “uno de los colectivos que merecen más atención por parte de las instituciones porque llevan toda la vida trabajando, toda la vida luchando por los derechos de las generaciones más jóvenes, entre las que me incluyo”. A preguntas de la prensa, ha señalado que “ese es el objetivo que tenemos que tener en los próximos años”, abogando por “resolver” la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 “construyendo fuertes escudos sociales y garantizando los derechos de todas las personas”, algo que debe hacerse “no solo por un criterio de derechos humanos, sino también por un criterio de prosperidad económica”. “Los datos de empleo y económicos así lo avalan”, ha asegurado.

Preguntada por la medida planteada para ampliar el cálculo de las pensiones a 35 años, ha evitado criticar la decisión de su Gobierno. Montero se ha limitado a responder que “el acuerdo de coalición es muy claro en ese sentido: no podemos empobrecer a nuestros pensionistas, mucho menos a nuestras pensionistas”, recordando que “sobre todo son mujeres” las que cobran “pensiones mínimas que muchas veces están por debajo de los umbrales mínimos necesarios para poder tener una vida digna”.