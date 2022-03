Andalucía critica el acuerdo entre el Gobierno y los transportistas: “Llega tarde y cojo”

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha asegurado que el acuerdo entre el Gobierno y los transportistas llega “tarde y cojo”, instando a que “sea cuanto antes la aplicación y sobre todo que llegue a todos los sectores de la población”, que también sufren el aumento de los hidrocarburos. En declaraciones a los periodistas en Málaga, Bendodo ha asegurado que “todo acuerdo es positivo, aunque sea tarde”; señalando que “nunca hay que rechazar sentarse a dialogar y siempre cualquier interlocutor debe ser válido para hablar porque son personas afectadas”.

“El Gobierno ha actuado tarde, no hacía falta esperar al 29 de marzo para tomar medidas”, ha incidido el consejero, apuntando que “España ha sido de los últimos países de la Unión Europea para tomar medidas para paliar la subida de los hidrocarburos y encima en nuestro caso no entra en vigor mañana, sino hasta el 1 de abril, más tarde todavía”.

Como ejemplo ha dicho que “yo necesito un salvavidas cuando me estoy ahogando, cuando me he ahogado ya no lo necesito y eso vale a los transportistas, los autónomos y a todos; se trata de parar la hemorragia urgente días atrás y se anuncia que será días después”. “Creemos que es un error”, ha insistido, por lo que ha pedido al Gobierno que “agilice esos plazos”.

Por otro lado, ha asegurado que el acuerdo “nace cojo porque solo beneficia evidentemente a una parte, pero toda la población se ve también afectada por la subida de los hidrocarburos”, por lo que ha reiterado que desde Andalucía vuelven a pedir “que se bajen los impuestos de combustibles, luz y gas, a un superreducido del 4% del IVA”.

Así, Bendodo ha precisado que las empresas “pagan también luz” y las familias “son los más afectados por la subida de precios, ante lo que el Gobierno no está haciendo nada para ayudarlas”. “Cualquier trabajador que tenga que llenar el depósito no se va a beneficiar de este acuerdo”, ha indicado, señalando que al pedir esa reducción del IVA las comunidades autónomas “también hacemos un esfuerzo”.

El consejero ha criticado que mientras que otros países en Europa han bajado los impuestos, el Ejecutivo de España “dice que no, que harán ayudas; lo que es recaudar más y después dar una ayuda”. “Este no es nuestro modelo, puede que sea el de los dos socios del Gobierno de España, pero no el nuestro”, ha concluido.