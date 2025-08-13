El ministro Puente presume del funcionamiento de los trenes: "Son los mejores datos de puntualidad de Europa"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido este miércoles a las críticas políticas y de los usuarios por los problemas que se viven en la red ferroviaria, incluida la de alta velocidad, para acotar los retrasos de los trenes al 20% de los que circulan, la cota que ha señalado cuando esa demora supera los 20 minutos, según datos relativos a julio, antes de apelar a que "cuando concluya agosto se hará balance".

Seguidamente ha proclamado que "son los mejores datos de puntualidad de Europa" y que solamente el sistema ferroviario de Suiza mejora esas cifras, y ha pasado a defender una puntualidad ferroviaria española "muy por delante del alemán, del francés o del italiano".

"Son cifras similares a las que tuvimos en el verano pasado", ha afirmado el ministro.

El ministro de Transportes ha anunciado que en otoño, a partir de octubre, se activará una aplicación sobre el nivel de incidencias de la red ferroviaria en tiempo real, mientras ha desgranado esos datos de julio para sostener que "un 62% de los trenes son puntuales", así como que un 80% presentan un retraso inferior a los 15 minutos, mientras que ha completado el retrato con ese 20% que supera la cota de los 20 minutos.

Además de estos datos sobre el funcionamiento de los trenes, el ministro de Transportes ha reivindicado una inversión ferroviaria de 4.500 millones, de los cuales 2.500 millones, un 55%, se ha hecho en la red convencional, para proclamar en este punto que "nunca en el tren convencional se habían invertido 2.500 millones", así como ha defendido que "en la red Madrid-Sevilla acabamos de invertir 750 millones".

Puente ha protagonizado en esta jornada una comparecencia informativa en Almería junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre las obras del Viaducto de los Feos en el marco de la construcción de la conexión ferroviaria en Alta Velocidad entre Murcia y Almería.

El ministro ha comparado los niveles de tráfico que presenta la red de alta velocidad española de los años 90 con los cuales, que en el caso de su primera línea, entre Sevilla y Madrid, para asegurar que ha pasado de tener una circulación de seis trenes diarios en sus orígenes a que en la actualidad es de 289 trenes diarios.

Ha buscado mostrar la dimensión que ha alcanzado la alta velocidad en España con el dato de que hoy "mueve a 40 millones de personas en alta velocidad", así como ha blandido otros ejemplos como la comunicación entre Madrid y Santiago de Compostela para recordar que en la actualidad el trayecto se hace "en menos de tres horas y en 2018 eran seis".

El ministro de Transportes ha apelado también a que "estamos migrando los sistema de seguridad, del LZB al RTMS" y "eso está produciendo problemas de sotwfare", para reivindicar que "si hay problemas es precisamente por lo contrario, por las inversiones".

"¿Esto significa que estamos conformes o satisfechos con los datos? No. Los tenemos que mejorar y estamos trabajando para mejorarlos", ha afirmado el ministro.