Espadas critica que Bendodo “abandone” Andalucía por la política nacional

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se ha mostrado sorprendido de que Elías Bendodo, el hombre fuerte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sea el coordinador general del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo, haya decidido “abandonar” Andalucía para dedicarse a la política nacional. Espadas ha pedido también a Juanma Moreno que “deje de confundir a la opinión pública” sobre si habrá o no adelanto electoral en Andalucía porque “llevamos muchos meses perdiendo el tiempo en cálculos electorales”.

En declaraciones a los medios durante una visita a la Feria del Queso de Villaluenga del Rosario (Cádiz), el secretario general del PSOE andaluz ha calificado de “significativo” que “el soporte político” de Moreno Bonilla “haya decidido que ya no le interesa la política andaluza y prefiere la nacional”, en un momento, ha subrayado, en el que el presidente andaluz “no sabe cuándo dar por amortizada la legislatura y sigue especulando sobre si darla por acabada o no”. ”No sé si es el atisbo de que no ven claro los resultados electorales en Andalucía o prefieren optar por otra línea de trabajo político”, ha remachado.

Espadas ha defendido que el PSOE “está centrado y preparado para gobernar en Andalucía”, algo que en su opinión Moreno no está haciendo, al no ejecutar los presupuestos, las transferencias de España ni los fondos europeos, “ni se toman decisiones que generarían empleo y ayuda a los sectores económicos que lo necesitan y que es lo que no necesita Andalucía”. ”Moreno debe dejar de confundir a la opinión pública porque creo estar convencido de que va a convocar elecciones en junio aunque lo siga negando un día tras otro para darnos la sorpresa alguna mañana”, ha advertido.

Preguntado sobre un posible auge de Vox en Andalucía, Espadas ha dejado claro que ante fuerzas políticas que “no creen en la autonomía andaluza, no deben tener más que la indiferencia por nuestra parte”. ”No vamos a ocuparnos de sus propuestas porque son la anti propuesta a seguir construyendo Andalucía”, ha dicho el dirigente socialista, que ha apuntado a que “lo fundamental” para esta comunidad es que las fuerzas políticas que quieren construir Andalucía y creen en su autonomía “seamos capaces de hacer propuestas y generar confianza en los ciudadanos”.

En clave nacional, Espadas ha asegurado que “necesitamos un líder del PP que esté a la altura del momento político en el que estamos”, por lo que le ha pedido al nuevo presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, que “tiene la oportunidad de desbloquear cuestiones que de manera inexplicable el PP y Casado han bloqueado”, como la renovación del CGPJ. Ha cuestionado que la primera decisión de Feijóo al saberse su candidatura a presidir el PP fuera “no tomar partido” en la constitución del Gobierno de Castilla y León, donde su partido gobierna en coalición con Vox, por lo que ha esperado que “en las próximas semanas su estrenada presidencia signifique que España y el Congreso pueda contar con la primera fuerza de la oposición para llegar a acuerdos de Estado”. Sobre el congreso del PP que se está celebrando en Sevilla, ha dicho que “se abre una nueva etapa con más sombras que luces”, al considerar que “son las mismas caras pero con gorros diferentes”.