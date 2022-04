El PSOE andaluz renovará a la mayoría de sus cabezas de lista

El PSOE-A cambiará en las próximas elecciones andaluzas de junio a la mayoría de los cabeza de lista de las ocho provincias en un proceso de «amplia renovación» que implicará también cambios sustanciales en el grupo parlamentario y concluirá el 29 de abril con su aprobación por el Comité Director. El proceso abierto por los socialistas andaluces contemplaba el escenario de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, convocaría las elecciones para el 12 de junio, pero descartada esta posibilidad el PSOE-A mantiene el plan y avanza ya en la «gran renovación» de las listas y candidatos anunciada este lunes por su secretario general, Juan Espadas.

La confección de las candidaturas se encuentra en plena elaboración, si bien fuentes del partido han confirmado a EFE que están prácticamente cerradas seis de los ocho cabeza de lista.

Juan Espadas, el candidato a la Junta, será el número uno por Sevilla; Ángeles Férriz, portavoz parlamentaria y vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE-A por Jaén y la portavoz adjunta del grupo María Márquez por la provincia de Huelva.

El resto de candidatos confirmados son el secretario de Organización, Noel López (Granada); la presidenta de la Diputación de Cádiz Irene García, por esta provincia y José Aurelio Aguilar, senador y miembro de la dirección del grupo en la Cámara Alta por Málaga. Solo la candidata por Jaén, Ángeles Férriz, repite como cabeza de lista respeto a las elecciones autonómicas de 2018.

Aunque quedan días para culminar el proceso, las fuentes consultadas dan por hecho que cuando estén elaboradas todas las candidaturas el grupo parlamentario socialista (actualmente de 33 diputados) registrará una renovación próxima al 50 por ciento de sus diputados.

Espadas, que fue elegido secretario general el pasado noviembre y candidato a la Junta en las primarias en junio, defendió la renovación en la idea de que tiene que visualizar y explicar al electorado de izquierdas que «cerramos una etapa y hemos abierto otra».

La renovación implicará que abandonen sus responsabilidades varios dirigentes que formaron parte del último Gobierno de Susana Díaz y que todavía son diputados en el Parlamento de Andalucía. Entre ellos, se encuentra el exsecretario de Organización, Juan Cornejo; el ex vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y los ex consejeros Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano.

A estos se sumó ayer la despedida de Rosa Aguilar, ex consejera de la Junta, ex ministra y ex alcaldesa de Córdoba.