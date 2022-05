Día importante en el juicio de los ERE del corcho, día frustrado por el coronavirus

“Queda prohibido para todos ustedes coger el covid”. Carlos Lledó, presidente del tribunal que está juzgando las ayudas presuntamente irregulares de la Junta de Andalucía a varias empresas del sector del corcho, ha cerrado con estas palabras la que se suponía que iba a ser una de las sesiones más importantes de este juicio de la macrocausa de los ERE. Se suponía porque en ella iban a declarar los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con su jefe Ángel Turrión a la cabeza, todos ellos ya fundamentales en la pieza política y por tanto en las condenas que recayeron en diecinueve ex altos cargos del Gobierno andaluz. Pero no ha podido ser por culpa, cómo no, del coronavirus.

La víctima de la pandemia en este caso ha sido uno de los abogados de la defensa más significativos de toda la macrocausa y, en este juicio en particular, el defensor del principal acusado, Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. El letrado, uno de los que precisamente la semana pasada estuvieron en el Tribunal Supremo en la vista pública de los recursos contra las condenas por el denominado procedimiento específico, se ha levantado con fiebre y se ha ausentado de la sesión de este martes.

“Por la trascendencia de la prueba pericial, no podía improvisar y ceder las preguntas a otro compañero”, ha reconocido el magistrado Lledó, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla. Por tanto, en vez de aplazar sólo esta sesión tan crucial, el juez ha suspendido las tres jornadas que quedaban esta semana y la del próximo lunes y ha determinado que el juicio se reanudará el martes 17 de mayo con la pericial de los expertos de la IGAE.

Eso sí, Lledó ha mandado un aviso a navegantes, léase abogados de las defensas: “El tribunal será inflexible con la pertinencia de las preguntas que se realizarán a los peritos. La pericial debe resolverse en un solo día”, les ha dicho. Y al final, esta vez con más sentido del humor que gravedad, les ha instado a “no coger el covid” para acabar por fin una vista oral que ya se suspendió hace unos meses también por covid de otro letrado. De hecho, fue ayer cuando se recuperó esa sesión.

Una vez que declaren los peritos, a partir del 18 de mayo empezarán a desfilar ante el tribunal los acusados en esta causa.