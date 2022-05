Moreno insiste en gobernar “sin ataduras” y no descarta una “repetición electoral”

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, no descarta que haya una repetición electoral en la comunidad autónoma en función del resultado que arrojen las urnas el 19 de junio si no logra una “mayoría suficiente” para gobernar “sin ataduras”. “No descarto nada, podría pasar”, responde Moreno en una entrevista publicada este domingo por ‘El Confidencial’.

El candidato del PP-A alega que “si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones”. “No es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable”, aclara.

“Por eso digo que los andaluces tienen que meditar y tienen que reflexionar muy bien qué quieren. Tienen varias opciones. Dar una mayoría suficiente a un Gobierno de centro liberal como representa el PP en Andalucía, un Frankenstein siguiendo el modelo Sánchez, o propiciar que los populares tengamos que llegar a acuerdos que no deseamos porque no tenemos apoyos suficientes”, añade.

“Voy a pelear para gobernar en solitario. Si conseguimos movilizar esa mayoría razonable, serena, constructiva y moderada que hay en Andalucía, lo lograremos. Si la Andalucía real sale a la calle, puedo obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario”, augura. Aunque al mismo tiempo también da por “prácticamente imposible” conseguir una mayoría absoluta “porque hay mucha división, muchos partidos”. En todo caso, insiste, su objetivo es “gobernar sin ataduras”.

El presidente en funciones también valora como “positiva” su experiencia de gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs) en esta legislatura y desvela que la “sintonía política y personal” ha sido tan “buena” que incluso ofreció a los consejeros de esa formación que se integraran en las listas del PP. “Me hubiera encantado y fue un ofrecimiento. No ha podido ser y lo respeto, pero yo les hice la propuesta a todos ellos. Desde luego a mí me gustaría contar con personas que hay en torno a Ciudadanos en mi Gobierno. Creo que la fórmula PP-Cs ha sido razonablemente buena”, argumenta.