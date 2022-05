19-J: el banco de pruebas para la Andalucía del descontento

Teruel existe» marcó un camino en las elecciones generales de 2019 que luego siguió «Soria Ya» en los comicios de Castilla y León. Ahora, dos formaciones andaluzas quieren recoger el testigo de estos dos partidos, aunque con matices. «Por Huelva» y «Jaén merece más» se presentan a las elecciones del próximo 19-J aglutinando el descontento ciudadano y diferenciándose de los métodos de los partidos tradicionales. Un movimiento que ha tenido éxito en otros territorios y que ahora se pondrá a prueba en Andalucía.

«Desde 1990, cuando se construyó la A-49, no se ha vuelto a hacer ninguna otra infraestructura en Huelva». Es el demoledor análisis que hace Joaquín de la Torre, cabeza de lista de «Por Huelva», un partido integrado por «técnicos que no dependen de la política». A su juicio, la clase política «está muy acomodada en esta provincia porque entre ellos se han repartido el tablero; esa disciplina de partido es la que nos tiene condenados». En definitiva, las decisiones «no se toman aquí, sino en Sevilla o Madrid».

Según De la Torre, «Huelva es una provincia con muchos recursos, pero no ofrece futuro ni oportunidades». «Hay una emigración masiva hacia el exterior, incluso del interior hacia la costa». «Por Huelva» se presenta como un partido «pragmático» bajo el siguiente lema: «Primero Huelva y después las ideologías». «Nos hemos llevado demasiados años votando políticas de Estado, que son las que salen en los medios a nivel nacional, y nunca nos hemos preocupado por nuestra tierra ni por nuestros problemas», subraya, además de insistir en la necesidad de una programación «a 15 o 20 años vista en infraestructuras, servicios y ayudas sociales».

Por su parte, «Jaén merece más» ahora toma forma de partido tras varios años de reivindicaciones, con el objetivo de «revertir la situación a la que nos han abocado las administraciones, tanto central como autonómica». Su cabeza de cartel es Antonio Sánchez-Cañete, quien denuncia que la provincia ha sido «ninguneada» y alerta de la inexistencia de un «equilibrio» territorial no ya nacional, sino también andaluz. «Hay unos fondos ITI que no sabemos si se están invirtiendo. Hablamos de zonas francas, de actividades logísticas y de urgente reindustrialización que no se materializan, además de las autovías que nos prometieron», critica. Sobre el transporte ferroviario, denuncia que en los últimos 25 años se han desmantelado en la provincia el 90% de las líneas. Pero la gota que colmó el vaso fue la precipitada adjudicación a Córdoba de la base logística del Ejército, cuando Jaén ya venía trabajando en este proyecto desde hace tiempo.

¿Salen las cuentas de cara al 19-J? «Por Huelva» habla de un apoyo «importante» en las redes sociales. «Jaén merece más» ha hecho una prospectiva que cifra en casi 25.000 los votos que necesita para obtener un diputado en el Parlamento andaluz. «Vamos a por ello, y si pueden ser dos o tres mejor. Por ilusión y honradez no va a quedar», asegura Sánchez-Cañete, quien insiste en la necesidad de hacer política de manera «transversal».

Sobre el ejemplo de «Teruel existe» y «Soria Ya», De la Torre puntualiza que «no pertenecemos a la España vaciada» e insiste en que «no nos integramos en ninguna plataforma en la que hay intereses confrontados que nos lleven a convertirnos en otro partido más dentro de una jerarquía». «Nuestra experiencia no se limita a una militancia en un partido. Llevo 19 años en la empresa privada e intento aportar mi experiencia a la política y no al revés». Para Sánchez-Cañete, ambos partidos con eco nacional sí son una referencia, sobre todo en el fenómeno de la despoblación, algo que también sufre Jaén. Sin embargo, se trata de territorios «distintos, con estructuras, población y niveles socioeconómicos diferentes».

Ante un hipotético escenario de pactos, «Por Huelva» aboga por «hacer valer los votos de los onubenses». «No tenemos un estómago enorme, como por ejemplo la Generalitat, que se come el fondo de financiación autonómica. Con poco, bien utilizado, se puede revertir la situación de la provincia en diez años», asegura De la Torre, quien denuncia que Huelva es la provincia andaluza «más agraviada, con diferencia».

«Jaén merece más», de su lado, renuncia a identificarse con la derecha o la izquierda. «Nuestra estrategia pasa por concienciar a la sociedad jiennense de que podemos hacer otro tipo de política». No obstante, si se convirtiera en partido bisagra, «apoyaríamos el proyecto donde Jaén tuviera algún tipo de repercusión positiva».