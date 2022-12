Echenique carga contra la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española

Al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, no le ha guastado que Sevilla haya sido elegida como sede de la Agencia Espacial Española. En su opinión, no es positivo que el Gobierno haya otorgado a “grandes capitales de provincia pujantes y bien conectadas” como Sevilla y La Coruña, las futuras sedes de agencias estatales como la Espacial y la de Inteligencia Artificial porque no ayuda contra la despoblación.

A través de Twitter, Echenique ha reaccionado de esta forma a la designación de estas dos ciudades, realizada hoy por el Consejo de Ministros, señalando que sí sirve para favorecer la descentralización, pero que no ayuda “contra la despoblación”.

Con todo el respeto, situar sedes de importantes agencias estatales en grandes capitales de provincia pujantes y bien conectadas es descentralización, pero no es luchar contra la despoblación en la España vaciada ni es mejorar la cohesión territorial. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 5, 2022

Yolanda Díaz aplaude la decisión

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que también forma parte Podemos, ha puesto en marcha este proceso con el fin de deslocalizar organismos del Estado para luchar contra la despoblación.

En contraste con las palabras de Echenique, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha felicitado a ambas ciudades y ha puesto en valor las dos candidaturas.

Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha destacado que la elección de La Coruña como sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, unido a la de Sevilla para la futura Agencia Espacial Española, muestra la apuesta por un país “con instituciones descentralizadas que lleve la igualdad a todo el territorio”.

En concreto, Sevilla se ha impuesto a otras 20 candidaturas, mientras que La Coruña ha quedado por delante de 15 municipios.