La reforma del Código Penal afecta también al dinero de los ERE

La recuperación del dinero defraudado en el «caso ERE» se dificulta más aún si cabe. La reforma del delito de malversación, necesariamente, afectará al cobro de las cantidades, señalan desde la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

«Lo que los tribunales no han podido hacer porque era muy complejo con una causa tan grande es determinar dónde ha ido cada euro pero sí se ha podido acreditar que hubo un mal uso de ese dinero que tenía que haber ido a formar a los andaluces para un buen puesto de trabajo y sirvió para colocar en el sentido más peyorativo de la palabra a los que interesaba para que el PSOE ganara votos y ganara elecciones y eso lo llamen como lo llamen es una malversación como un castillo», apuntó a LA RAZÓN el consejero José Antonio Nieto. Contando el «caso ERE», Faffe, Invercaria... «estaríamos en torno mil millones». ¿Y cuánto se ha podido recuperar? «En un proceso penal de estas características, un sistema como el español que es muy garantista, hace que sea muy largo y prioriza. Lo primero es analizar si ha habido delito, luego determinar los culpables. Lo tercero es calcular la pena. Hasta ahí se ha llegado. Lo siguiente es tratar de recuperar el dinero malversado», apuntó Nieto. Llegados a este punto, las variaciones en el Código Penal afectarán a la recuperación del dinero debido a que «si le quitamos al concepto la malversación se dificulta la posibilidad de recuperar ese dinero porque ya no hay ese delito». «Al final acaba generando un problema que tenemos que ver qué efecto tiene en el caso de los ERE y en relación a la corrupción del PSOE en Andalucía. Esa parte, es la que queda por hacer y vamos a dejarnos la piel desde el Gobierno de la Junta igual que están haciendo los jueces, que buscan el rastro de ese dinero, para ver qué cantidades son retraíbles del patrimonio de quien ha delinquido... Todo eso es lo que vamos a hacer ahora para que el dinero se recupere. ¿Cuándo? Cuando sea. ¿Qué cantidad? Vamos a intentar el máximo posible», resumió el consejero la postura de la Junta.

«Si desaparece el delito en determinado ámbito, si no hay castigo, cómo vamos a reclamar el dinero»

«Hay una serie de problemas que se producen. Hay personas que de forma consciente participaron y se beneficiaron de esta trama por muchas vías: llevándose directamente el dinero o formando parte de un ERE que no le correspondía pero hay otras muchas personas que se han visto afectadas pero sin mala fe. Ellos estaban en un proceso que la ley podía entender que fuese objeto de un ERE y tuvieron la suerte de que al PSOE le convenía meterlos en esa masa. No podemos perjudicar a esas personas que sin quererlo se han visto beneficiadas de esa situación pero el Gobierno de la Junta, y ha sido la petición reiterada del presidente, (buscará) hasta el último minuto y hasta el último euro que sea posible. Es la petición que tenemos y no vamos a cejar en ese empeño. Vamos a tratar de recuperar el máximo posible», señaló Nieto.

En relación al aumento de dificultades con las reformas de Pedro Sánchez para recuperar el dinero, Nieto explicó que «cuando hay una malversación hay una determinación del dinero malversado y un seguimiento de esa cantidad. Eso permite observar el rastro de ese dinero, incluirlo en una actividad delictiva y reclamarlo como parte perjudicada que es la Junta de Andalucía». Ahora «si desaparece el delito de malversación en determinado ámbito», por ejemplo «si usted no se lleva el dinero a su casa pero se lo da a su partido, ya no hay malversación» o «si es muy honrado porque el dinero lo roba pero para otros entonces no le castigamos. Si no hay castigo, cómo vamos a reclamar ese dinero», resumió el consejero de Justicia andaluz.

Nieto: «Puede haber una interpretación favorable o puede ocurrir como con la ley del ‘solo sí es sí»

La reforma de Sánchez por tanto «nos crea un problema que hasta ahora no existía y tenemos que ver cómo se interpreta». «Puede haber una interpretación favorable, y confiamos en que sea así, o puede ocurrir como con la ley del ‘solo sí es sí’, que estoy seguro que querían lo contrario pero que está provocando que muchos indeseables que estaban en prisión por haber abusado de menores u otras personas se beneficien de esa ley y salgan», apuntó Nieto a este diario. «Ojalá no ocurra con la malversación pero ese riesgo está ahí, que nos puede perjudicar en ese caso», finalizó el consejero.

La Audiencia fijó en 680 millones el dinero destinado a las prejubilaciones y para las ayudas a empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2000 y 2009. Hasta septiembre había 21 millones de vuelta a la Junta y 1,9 millones «reconocidos» en sentencias pero sin cobrar.