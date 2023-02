Cómo acceder al Plan de Ecovivienda de Andalucía para rehabilitar inmuebles

Actuaciones de mejora o rehabilitación en las que se obtenga:

Reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30% y reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos 35% en zonas climáticas D y E y 25% en zona climática C.

No exigible en edificios protegidos.

Posibilidad de considerar actuaciones realizadas en los últimos 4 años.