Abogados extranjeristas denuncian la compra masiva de citas por las mafias en Almería

El colectivo de abogados extranjeristas de Almería, formado por más de 400 colegiados almerienses, ha organizado una manifestación desarrollada este viernes ante la Subdelegación del Gobierno para protestar ante la supuesta compra masiva de citas de huellas en la Oficina de Extranjería por parte de las mafias.

Los letrados han explicado que las citas para huellas son el último paso en los procesos de extranjería, que deben solicitarse una vez resuelto de forma favorable el expediente correspondiente. "Debe de expedirse una tarjeta de residencia, algo así como el equivalente a nuestro DNI", han señalado.

Se trata de un documento "esencial" para poder abrir una cuenta corriente, viajar y salir de España, obtener un certificado digital, etcétera.

Pese a ello, han asegurado, desde hace más de un año "la única forma de conseguir las citas para la huella es acudiendo a las mafias o las organizaciones criminales, que consiguen hacerse con la totalidad de las citas" y reclaman luego a cambio cantidades que van de los 50 a los 400 euros.

"Las autoridades de esta ciudad, pese a ser un clamor y tener constancia de miles de quejas han permanecido impasibles y de brazos cruzados", han insistido.

La abogada Arianna Martínez ha explicado a EFE que la manifestación ha sido convocada por Pedro García Cazorla, como presidente del Grupo Colegial de Abogados de Extranjería y ha señalado que "hemos acudido no solamente a abogados, sino también a extranjeros que se ven afectados por la problemática que, en síntesis, es que es imposible obtener cita de huella en la Oficina de Extranjería".

"Además, en la provincia de Almería, a diferencia de lo que se hace en otras provincias, se exige para la obtención de la cita tener certificado digital. Quiere decir que un extranjero que va a obtener por primera vez una tarjeta de residencia no tiene certificado digital, va a depender de otras personas. Y aquí es donde entra la pillería de profesionales, de locutorios que se están dedicando a vender citas, citas que les están costando 100, 200 o incluso hasta 300 euros", ha manifestado.

Martínez han señalado que "desde que le llega una resolución favorable de su tarjeta de residencia se está poniendo huella a lo mejor tres o cuatro meses después" y que "a día de hoy las citas de huella que están saliendo disponibles son para octubre".

"Tenemos a extranjeros con resoluciones favorables, sin tarjeta porque no pueden conseguir la tarjeta física porque no pueden poner huella, no pueden abrir cuentas bancarias porque no les abren cuentas bancarias sin la tarjeta, no pueden tener Bizum, no pueden hacer nada sin la tarjeta y a eso la oficina no pone ninguna solución", ha lamentado.