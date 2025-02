AESA impulsa a la empresa sevillana Indaero con un nuevo reconocimiento

La empresa sevillana Indaero ha obtenido la Aprobación como Organización de Producción (POA) otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según ha informado la entidad en un comunicado. Esta acreditación la posiciona dentro del "exclusivo grupo" de 30 empresas nacionales certificadas bajo este estándar y refuerza su capacidad de operar con autonomía en la fabricación y certificación de componentes aeronáuticos, garantizando un cumplimiento normativo integral.

Certificación POA

POA es un requisito clave en el sector aeronáutico europeo, regulado por la EASA (European Union Aviation Safety Agency), que permite a las empresas certificadas fabricar productos y componentes aeronáuticos sin necesidad de validaciones adicionales de terceros. En términos prácticos, esto implica que los productos fabricados en Indaero pueden pasar directamente de sus instalaciones a la aeronave, garantizando los más altos estándares de calidad, seguridad y trazabilidad.

Esta certificación supone una importante ventaja competitiva, ya que reduce tiempos y costos en la cadena de suministro y permite a la empresa una mayor independencia operativa. Empresas líderes como Airbus ya cuentan con este reconocimiento.

Así las cosas, según explican desde la entidad, "la certificación POA forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer su oferta y mejorar la experiencia del cliente, apostando por la eficiencia y la mejora continua".

Pero este logro no llega solo. Forma parte de un cambio más profundo que Indaero ha estado implementando en los últimos años. La entrada del fondo de inversión Krisos en 2023 supuso un giro en su estructura organizativa, apostando por un modelo de gestión más horizontal, donde la toma de decisiones no pasa por una jerarquía tradicional, sino por la autogestión y la colaboración. No es una transformación menor: implica cambiar la manera en que se concibe el trabajo, en que se organizan los equipos, en que se proyecta el crecimiento. Y en un sector tan normativizado como el aeronáutico, donde las estructuras rígidas han sido la norma durante décadas, apostar por la flexibilidad es un movimiento audaz.

Junto con esta transformación interna, la empresa ha ido redefiniendo su identidad. Su imagen ha cambiado, reflejando mejor el lugar al que quiere llegar, y su compromiso con la sostenibilidad ha tomado un papel central en su estrategia.