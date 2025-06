El alcalde de Cartaya, cuchillo en mano: "Para nada soy racista ni xenófobo"

El alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso (PP), ha querido dejar claro que "para nada" es racista ni xenófobo y que "lo único" que quiere es que se le dé una solución al "problema de la inmigración ilegal" que padece su localidad, por lo que no va a parar hasta que esta sea "lo más segura posible". Así lo ha indicado en un nuevo vídeo difundido a través de sus redes sociales, después de que el pasado domingo la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, tachara de "xenófobo y carente de rigor" el discurso emitido por el alcalde el pasado viernes tras el apuñalamiento del propietario de una imprenta del municipio a manos, según daba a entender en sus palabras, de una de estas personas, y en el que aseguraba estar "desesperado" por ese problema.

Ante las declaraciones de Rico, el alcalde ha asegurado que "no me queda otra que defenderme" ante lo que considera "un ataque directo" hacia su persona: "Este alcalde para nada es racista ni para nada tampoco es xenófobo, lo que pasa es que soy demasiado claro y a Rico le habrá molestado el recriminarle que no cumpla con su trabajo". El regidor insiste en que lo único que busca es que "le busque soluciones a esa inmigración ilegal que cada vez nos preocupa más", a la vez que muestra varios cuchillos de distintas dimensiones y barras de hierro que asegura se le han requisado a inmigrantes ilegales: "una persona que lleve esto encima, lo mínimo que deberíamos de hacer era mandarlo a su país".

Reitera que lo que quiere es "una solución a esa inmigración ilegal" y que no tiene nada en contra de los inmigrantes que residen en el pueblo: "Tengo muchísimos amigos que durante muchísimos años han montado sus negocios, han formado sus familias aquí en Cartaya y ellos mismos no quieren esa inmigración ilegal, a esos inmigrantes que son peligrosos". Es, en su opinión, la subdelegada del Gobierno la que "tiene que buscar una solución, decírselo al Gobierno de España y darle una solución a los cartayeros".