Un segundo incendio en la Sierra Morena de Sevilla afecta a un paraje de Guadalcanal

Efectivos del Plan Infoca trabajan en un incendio forestal que se ha iniciado poco antes de las 16.00 horas en Guadalcanal, en la Sierra Morena de Sevilla, que se une al que sigue activo en la misma zona en municipio de San Nicolás del Puerto. El Plan Infoca ha informado en sus redes sociales de que en la zona trabajan dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, una autobomba y un helicóptero semipesado.

El Ayuntamiento ha informado de que el incendio se ha iniciado en el arcén de la carretera A-433 y se ha extendido a zona forestal. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha concretado, según el Ayuntamiento, que se ha cortado la circulación férrea en la línea Los Rosales-Mérida.

Por su parte, el incendio forestal que se iniciaba el pasado lunes en San Nicolás del Puerto se encuentra estabilizado, tras arrasar unas 25 hectáreas de terreno, sin llegar a afectar al paraje natural de las cascadas del Huéznar.