Almería baja impuestos para frenar el «tarifazo de la basura de Sánchez»

El Ayuntamiento de Almería reducirá los impuestos para contrarrestar el «tasazo» de la basura de Pedro Sánchez y amortiguar «un desembolso de 4,2 millones de euros para los almerienses» que «hasta ahora asumía» el Consistorio, como anunció la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez. Así, se aplicarán rebajas en impuestos como el de vehículos y el de muebles inmuebles (IBI), además de articularse nuevas bonificaciones a pagos domiciliados relativos a la circulación y la propia tasa de residuos, para que «la repercusión de esta subida sea una de las menores de todos los municipios de España que se están viendo afectados».

Una batería de medidas para paliar el efecto negativo de una «carga impositiva totalmente injusta e inapropiada» en opinión de la regidora, que consideró un «ataque a la autonomía local» esta Ley que repercute el coste íntegro del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos a la ciudadanía. De esta forma, el IBI tendrá en Almería una «rebaja de gravamen que va del 0,61 al 0,575%», como explicó María del Mar Vázquez, lo que se reflejará en una reducción impositiva para 2026 de un «5,74% menos respecto a lo que cada propietario pague este año».

Si bien las arcas locales almerienses dejarán de ingresar «3,8 millones de euros» por este concepto, la regidora consideró necesario compensar el impacto de esta nueva obligación fiscal para municipios de más de 5.000 habitantes, impulsada por el Ejecutivo central y en cumplimiento de la normativa de transposición europea.

Además, en la misma línea de «rebajar la carga fiscal de los almerienses», el Ayuntamiento reducirá el Impuesto de Vehículos un 5,2%, lo que disminuirá también la recaudación municipal en hasta 575.000 euros por ese concepto. Asimismo, el Consistorio almeriense duplicará las bonificaciones por domiciliar este impuesto sobre la movilidad y también el de basura, pasando ambas del 1 actual hasta el 2% en 2026. Todo dentro de unas «medidas de alivio fiscal que supondrán un ahorro de más de 4,5 millones de euros para los vecinos de Almería, superando así el importe de la nueva recaudación estatal», como precisó María del Mar Vázquez.

En ese sentido, la alcaldesa almeriense agradeció públicamente el esfuerzo de los técnicos municipales que «han hecho posible este paquete de soluciones» y exigió que el Gobierno de España tenga en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos, sin utilizar la sostenibilidad como pretexto para incrementar la presión fiscal. De hecho, la primera edil denunció que «este ‘tasazo’ recae, directamente, en los bolsillos de los vecinos» y lamentó el «afán recaudatorio» al que está adherido el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento almeriense, Fátima Herrera, aseguró que «la subida de la tasa de basura no es más que una consecuencia de la mala gestión de los residuos por parte del Partido Popular los últimos veinte años que lleva gobernando» en la localidad. De este modo, la edil del PSOE aseguró que «todos los años hay que pagar más de dos millones de euros de penalización por enterrar miles de toneladas de residuos en el vertedero» y que estos anuncios de rebaja fiscal solo sirven para «lavar la imagen» de una ciudad de más de doscientos mil habitantes que no tiene una planta de reciclaje funcionando a toda su capacidad. Desde este grupo en la oposición, además, recordaron que las instalaciones para el reciclaje de la ciudad de Almería se incendiaron en 2022 y que «todavía hoy, en 2025, no la tenemos en funcionamiento».

Si bien la regidora almeriense aseguró que «compartimos la necesidad de modernizar la gestión de los residuos urbanos y aplicar el principio de que quien más contamine, más pague», también manifestó que «creemos firmemente que esto debe hacerse sin poner en jaque la estabilidad financiera de los ayuntamientos ni cargar aún más a los vecinos».

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almería aprobó para este año unos presupuestos por valor de 277.698.443,21 de euros con el rechazo unánime de la oposición. Tanto PSOE como Vox criticaban, precisamente, una subida significativa en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para alcanzar una recaudación total de hasta 61,5 millones en 2025.