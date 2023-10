Bisbal, a su padre: "Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante"

David Bisbal reveló la enfermedad de su padre durante la gala de las Medallas de Andalucía en la que fue nombrado Hijo Predilecto. Bisbal indicó que uno de los sueños de su madre se iba a cumplir al cantar el himno de Andalucía y recordó a su progenitor, "que ahora no puede reconocer a ningún miembro de la familia", dijo emocionado. Posteriormente, también comentó el estado de salud de su padre en programas como "El Hormiguero", enfermo de Alzheimer. Ahora, un avance del documental sobre sus 20 años de carrera, titulado "Bisbal", muestra al David más íntimo, ayudando a su familiar a recordar en la medida de los posible. "Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante", señala el artista.

"Me han contado que fuiste boxeador", continúa Bisbal a su padre, a lo que José Bisbal respondió afirmativamente: "De los buenos". "Mi padre también lo fue", añade Bisbal. "No me digas, qué nombre tenía", señala Pepe Bisbal. "Mi padre se llama José Bisbal Carrillo", continúa. "Ese soy yo", responde su padre. "Soy David, lo que pasa es que he crecido, ya tengo barba blanca y todo". "Era boxeador de Granada", sigue Bisbal. Y su padre le dice que no, "de Almería.

"Es que eres mi padre, ¿no te acuerdas de mí?", señala el artista almeriense, que después le canta "Almería, tierra noble" con su padre tarareando estrofas. "Estás muy guapo, Pepe. Te quiero mucho", le señala antes de darle un abrazo tras la canción.