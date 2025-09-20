Sucesos
Registrado un seísmo de magnitud 3,0 en el mar de Alborán oriental
El temblor ha sido sentido por la población, aunque no se han comunicado por el momento daños personales ni materiales.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que a las 08:08 horas de este sábado se ha registrado un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mediterráneo, en la zona del Levante sur.
El seísmo se ha localizado a 6 kilómetros de profundidad, en la latitud 36,68 grados norte y longitud 1,6 grados oeste.
Según el IGN, el temblor ha sido sentido por la población, aunque no se han comunicado por el momento daños personales ni materiales
