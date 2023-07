"Los andaluces saben que la defensa de Doñana del PSOE no es ecologismo sino electoralismo"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha respondido hoy en comisión del Parlamento andaluz a una nueva acusación del PSOE respecto a la ya famosa proposición de ley de regulación de regadíos del Condado de Huelva y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista confunden "ecologismo con electoralismo" sin que se traduzca en resultados a la vista de lo sucedido el 28 de mayo en las urnas.

"La NASA no habla sobre la proposición de Ley que se está debatiendo en el Parlamento", le respondió a la portavoz socialista. "Lo que dice es que Doñana se está secando y eso no lo discute nadie. España está condenada desde el año 2021 por incumplimiento de la Directiva Agua de la UE. Todo el mundo sabe que el cumplimiento de esa sentencia depende de la CHG, del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero la vicepresidente Ribera como sus diferentes portavoces en Andalucía han decidido hacer de Doñana ese banderín de desgaste político a Juanma Moreno con el resultado que todos conocemos en las últimas elecciones municipales. Los andaluces han entendido muy bien que la encarnizada defensa que ustedes hacen de Doñana no es ecologismo sino electoralismo y aunque las palabras se parezcan y ustedes las usen intentando confundir, no son lo mismo. Estamos esperando a que en el PSOE se den cuenta", señaló Fernández-Pacheco.