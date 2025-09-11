Andalucía implantará cinco nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha dado su respaldo en su sesión académica a cinco nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado incluidas en la nueva programación académica que se impartirán en las universidades públicas andaluzas entre este curso 2025/2026 y el próximo. Además, este órgano también ha informado "favorablemente" de la modificación sustancial de una enseñanza ya vigente, cuyo plan de estudios ha sufrido cambios importantes, según ha informado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

En una nota, la Consejería ha detallado que este trámite previo del CAU es "obligatorio" a la autorización que posteriormente deberá dar el Consejo de Gobierno para su implantación. Las cinco titulaciones contempladas en la nueva planificación se concretan en tres grados, un máster y un doctorado, que a inicios de septiembre han obtenido la resolución favorable de verificación del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

De esas cinco enseñanzas, tres de ellas, que recibieron previamente el informe positivo de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), adscrita a la Consejería de Universidad, arrancan en este año académico, mientras que las dos restantes lo harán en el curso siguiente. En el caso del año universitario 2025/2026, la Universidad de Cádiz (UCA) será la responsable de la puesta en marcha del grado conjunto internacional en Economía Azul Sostenible, en el que también participan las instituciones académicas del Algarve (Portugal), Gdansk (Polonia), Malta, Nápoles Parthenope (Italia), Nord (Noruega) y Split (Croacia).

Según ha explicado la Junta, se trata del primer grado internacional coordinado por una universidad andaluza. La institución gaditana también amplía su catálogo para este curso con el máster interuniversitario de corte internacional en Gestión Sostenible de Organizaciones: Transición hacia la sostenibilidad para organizaciones y gestión de la resiliencia. Esta titulación de posgrado lo desarrolla junto a las universidades de Bretaña Occidental (Francia), Malta, Gdansk, Split y Nord.

Ambos estudios los imparte la UCA en el marco de la Alianza Europea SEA-EU, en la que asume la coordinación de un conjunto de universidades europeas con un enfoque marino-marítimo para "fomentar la cooperación en educación, investigación e innovación".

Por su parte, la Universidad de Málaga (UMA) inicia este curso añadiendo a su oferta ya aprobada el programa de doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo. Estas tres enseñanzas se suman a las 40, también de la nueva programación ofertadas por el sistema público universitario, que ya se sometieron previamente a informe del CAU y fueron aprobadas a finales de julio por el Consejo de Gobierno. En total, son 43 los títulos que se ofertan este curso 2025/2026, configurándose como la mayor oferta desplegada en las universidades públicas tras casi 15 años sin actualización del mapa de titulaciones.

Grados de IA e Ingeniería Biomédica

El CAU también ha dado su visto bueno a la implantación del grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada (UGR) y del grado de Ingeniería Biomédica de esta institución en coordinación con la Universidad de Jaén (UJA), cuya impartición será para 2026/2027.

Ambos títulos han sido verificados finalmente por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades tras los recursos presentados por la UGR ante la negativa emitida por la Agencia Accua. Tras esa decisión, las dos universidades implicadas han decidido postergar los grados un curso más.

Al margen de todas estas enseñanzas de nueva implantación, el Consejo Andaluz de Universidades ha informado favorablemente de la modificación sustancial del programa de doctorado en Arquitectura que coordina la Universidad de Sevilla y en el que también participan las instituciones de Málaga y Granada.

Esta titulación ya se venía ofertando, pero las universidades responsables han introducido cambios sustanciales en su plan de estudio para adaptarlo tanto a las nuevas demandas de la sociedad como a las novedades y avances generados en el área de conocimiento en el que se inserta.