Sucesos
Un autobús se estrella contra el metro en Granada
El aparatoso choque no deja víctimas mortales
Nueve personas han resultado heridas de carácter leve en la colisión entre el metro de Granada y un autobús interurbano a la altura del Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, en el término municipal de Armilla.
El accidente ha ocurrido sobre las 14:30 horas cuando el autobús ha invadido la plataforma del Metro con el semáforo cerrado y ha recibido el impacto del transporte metropolitano, según han explicado a los periodistas la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, y el delegado de Fomento de la Junta en Granada, Antonio Ayllón.
Los heridos, todos en principio de carácter leve, son usuarios tanto del autobús como del Metro, y tras ser atendidos en el lugar fueron trasladados a centros hospitalarios.
El golpe recibido por el autobús casi a la mitad de su estructura ha sido "bastante fuerte y aparatoso" pero no ha habido que lamentar daños personales graves, según la alcaldesa.
El accidente ha afectado al tramo comprendido entre Nuevo Los Cármenes y Armilla, según el Metropolitano de Granada, que ha establecido servicios parciales entre Albolote y Nuevo Los Cármenes mientras se restablece en su totalidad.
