Andalucía participa en un proyecto europeo para impulsar la investigación biomédica con vesículas extracelulares

La Consejería de Salud y Consumo, a través de investigadores de la Fundación Progreso y Salud en GENyO, participa en el proyecto europeo Everest, que reúne a 21 instituciones de referencia en once países para el estudio del potencial innovador de las vesículas extracelulares (EVs) en el diagnóstico temprano y el tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer y las patologías autoinmunes e inflamatorias.

Estas vesículas son pequeñas "píldoras de información" liberadas por las células, transportan proteínas, lípidos y ácidos nucleicos a grandes distancias, "desempeñando un papel clave en la comunicación celular". Por su naturaleza, explica en un comunicado la Consejería, podrían transformar el diagnóstico precoz y el desarrollo de tratamientos personalizados para enfermedades de gran impacto como el cáncer y las patologías mediadas por el sistema inmune.

Los investigadores responsables que lideran la participación de la Fundación Progreso y Salud en el proyecto Everest son Juan Carlos Rodríguez-Manzaneque y Concepción Marañón Lizana, que desempeñan su trabajo desde el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENyO).

Ambos y sus grupos de investigación colaborarán en el desarrollo de diversos paquetes de trabajo fundamentales del proyecto, como son la estandarización del aislamiento y caracterización de EVs; la investigación de su papel en la salud y la enfermedad para la identificación de nuevos biomarcadores; el desarrollo de terapias innovadoras basadas en EVs y su aplicación en la administración de fármacos; así como la promoción de estrategias para la transferencia tecnológica y la comercialización de soluciones basadas en EVs.

Con este proyecto, según destaca la Consejería de Salud y Consumo, Fundación Progreso y Salud y GENyO junto a sus socios europeos "consolidan su liderazgo en la vanguardia de la biotecnología y la investigación en salud".

Ha subrayado que el consorcio Everest une a destacadas instituciones académicas y no académicas de toda Europa. Los miembros académicos incluyen al University College Dublin (Irlanda), Trinity College Dublin (Irlanda), Universidad de Vigo (España), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Luxembourg Institute of Science and Technology (Luxemburgo), Justus-Liebig University Giessen (Alemania), South East Technological University (Irlanda), Linköping University (Suecia), Comenius University Bratislava (Eslovaquia), Queen's University Belfast (Reino Unido), State Research Institute Centre for Innovative Medicine (Lituania) y Fundación Progreso y Salud-GENyO (España).

Entre los socios no académicos se encuentran SiriusXT (Irlanda), Bioreperia (Suecia), Fox Biosystems (Bélgica), Pharmahungary (Hungría), Acousort AB (Suecia), Mursla (Reino Unido), Xenopat (España), De Rotos y Descosidos (España) y Vesiculab Ltd (Reino Unido).

Desde la Junta han señalado que el enfoque "multidisciplinario y multisectorial" de este proyecto permitirá abarcar desde la investigación básica hasta la aplicación comercial, "maximizando el impacto de los avances científicos en la práctica clínica y la sociedad".

Con una financiación de 1.311.000 euros a través del programa Marie Sklodowska-Curie Actions Staff Exchanges (MSCA-SE), en el marco de Horizonte Europa (GA101183034), el proyecto se desarrollará durante 48 meses a partir de enero de 2025.