Andalucía rechaza la prohibición inmediata de la munición de plomo en la caza

El Parlamento de Andalucía expresó ayer, 18 de noviembre, su rechazo a la prohibición inmediata de munición de plomo en la caza que proyecta la Comisión Europea, y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, durante el debate de una Proposición No de Ley registrada por el Partido Popular de Andalucía y debatida en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Ante las gravísimas consecuencias que tendría la prohibición del plomo para el sector cinegético, el Parlamento Andaluz aprobó ayer instar al Gobierno Central a defender ante Europa la necesidad de abrir un periodo de transición que permita analizar el impacto social, económico e industrial de la prohibición del plomo, así como realizar estudios científicos independientes sobre la viabilidad toxicológica, económica, técnica, de seguridad y eficiencia de municiones alternativas.

La PNL, impulsada por la Federación Andaluza de Caza tras un ciclo de reuniones de trabajo con todos los grupos políticos, contó en esta cuestión con los votos a favor del Partido Popular Andaluz y el PSOE de Andalucía, que reconocieron la necesidad de abrir un periodo análisis y estudio sobre la viabilidad o no de la prohibición de la munición de plomo, y con la abstención de Vox, que registró otra PNL propia relativa al rechazo de las restricciones a la munición de plomo, que no contó con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

Durante el debate en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente todos los grupos políticos destacaron el papel fundamental de la caza en la conservación del patrimonio natural andaluz y en la vertebración económica y social de la Andalucía rural y coincidieron en la necesidad de que el Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Europea tomen en cuenta los argumentos del sector cinegético e integren a federaciones de caza y tiro, así como la industria armera, en la toma de decisiones sobre la restricción del plomo.

“Como ya hemos manifestado, los cazadores andaluces interpretamos la prohibición inmediata de la munición de plomo como un ataque frontal a la caza que se sustenta en cuestiones ideológicas, pues ni siquiera existen argumentos técnicos y estudios científicos sobre posibles alternativas” explica José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, quien añade que “agradecemos al Partido Popular haber agilizado el registro de una PNL que ha puesto encima de la mesa el debate de una cuestión prioritaria y clave para nuestro sector, así como al resto de partidos políticos (PSOE de Andalucía y Vox) su apoyo al sector cinegético y la postura defendida por la FAC”.