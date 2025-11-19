Airbus celebra 15 años del ITC de Sevilla

El Centro Internacional de Entrenamiento (ITC) de Airbus en Sevilla celebra este 2025 quince años desde su puesta en marcha como el único centro de entrenamiento de transporte militar con cuatro programas de aviones militares (A400M, CN235, C295 y A300 MRTT) y por sus plataformas han pasado más de 20.000 profesionales de noventa países.

XV aniversario del International Training Centre (ITC) en Sevilla Raul Caro Agencia EFE

XV aniversario del International Training Centre (ITC) en Sevilla Raul Caro Agencia EFE

Con motivo del quince aniversario del ITC, ubicado en las instalaciones del constructor europeo aeronáutico Airbus en Sevilla San Pablo, los medios de comunicación realizaron ayer una visita guiada a este centro de formación y entrenamiento de aviones militares que es el más grande de Europa y cuenta para ello con cinco simuladores completos y un entrenador de carga para el A400M. En este centro, que cuenta con 250 trabajadores de distintas nacionalidades, se forman a todos los clientes de los aviones de transporte militar que fabrica Airbus (A400M, CN235, C295 y A330 MRTT) y en su mayor parte son agencias gubernamentales o las fuerzas aéreas de casi noventa operadores (Aduanas, Guardia Civil y Policía, entre otros operadores).

XV aniversario del International Training Centre (ITC) en Sevilla Raul Caro Agencia EFE

Las tripulaciones del programa europeo de aviones no tripulados Eurodrone, que está previsto para 2027, se formarán durante los primeros cinco años en este centro de entrenamiento de Airbus en Sevilla y posteriormente se llevará a cabo en las distintas naciones que participan en este programa, han confirmado ambos responsables del ITC. Aquí, 2.500 personas de media reciben formación al año en los cinco simuladores de vuelo.