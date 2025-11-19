Acceso

Andalucía Sevilla

Aeronáutica

Airbus celebra 15 años del ITC de Sevilla

Se trata del único centro de entrenamiento de transporte militar con cuatro programas de aviones militares y por sus plataformas han pasado más de 20.000 profesionales de 90 países

El International Training Centre (ITC) de Airbus es el centro de formación para tripulaciones de aviones militares
El International Training Centre (ITC) de Airbus es el centro de formación para tripulaciones de aviones militaresAirbus
  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

El Centro Internacional de Entrenamiento (ITC) de Airbus en Sevilla celebra este 2025 quince años desde su puesta en marcha como el único centro de entrenamiento de transporte militar con cuatro programas de aviones militares (A400M, CN235, C295 y A300 MRTT) y por sus plataformas han pasado más de 20.000 profesionales de noventa países.

XV aniversario del International Training Centre (ITC) en Sevilla
XV aniversario del International Training Centre (ITC) en SevillaRaul CaroAgencia EFE
XV aniversario del International Training Centre (ITC) en Sevilla
XV aniversario del International Training Centre (ITC) en SevillaRaul CaroAgencia EFE

Con motivo del quince aniversario del ITC, ubicado en las instalaciones del constructor europeo aeronáutico Airbus en Sevilla San Pablo, los medios de comunicación realizaron ayer una visita guiada a este centro de formación y entrenamiento de aviones militares que es el más grande de Europa y cuenta para ello con cinco simuladores completos y un entrenador de carga para el A400M. En este centro, que cuenta con 250 trabajadores de distintas nacionalidades, se forman a todos los clientes de los aviones de transporte militar que fabrica Airbus (A400M, CN235, C295 y A330 MRTT) y en su mayor parte son agencias gubernamentales o las fuerzas aéreas de casi noventa operadores (Aduanas, Guardia Civil y Policía, entre otros operadores).

XV aniversario del International Training Centre (ITC) en Sevilla
XV aniversario del International Training Centre (ITC) en SevillaRaul CaroAgencia EFE

Las tripulaciones del programa europeo de aviones no tripulados Eurodrone, que está previsto para 2027, se formarán durante los primeros cinco años en este centro de entrenamiento de Airbus en Sevilla y posteriormente se llevará a cabo en las distintas naciones que participan en este programa, han confirmado ambos responsables del ITC. Aquí, 2.500 personas de media reciben formación al año en los cinco simuladores de vuelo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas