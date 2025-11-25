Andalucía contra la violencia machista: manifestaciones en las ocho capitales

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes 25 de noviembre habrá más de una decena de marchas y concentraciones repartidas por las ocho provincias andaluzas. En concreto habrá dos en Sevilla, Jaén y Almería; y una unitaria en las provincias de Málaga, Huelva, Granada, Córdoba y Jaén. En algunas de las provincias celebrarán actos previos a partir de este lunes. Desglosado por provincias, en Sevilla, la primera de las protestas está convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS) a las 19,00 horas y partirá desde el Centro de Salud de la calle María Auxiliadora. La segunda de la jornada será a las 19,30 horas, y está convocada por el movimiento feministe de Sevilla. El recorrido comenzará desde la Plaza Nueva y finalizarça en la Alameda de Hércules.

En Almería, un año más, serán dos las manifestaciones que van a tener lugar contra la violencia de género. La primera de ellas está convocada a partir de las 19,30 horas por la Plataforma de Acción Feminista. Esta marcha partirá desde la Escuela Municipal de Música de Almería hasta la Rambla Federico García Lorca para finalizar en la Plaza de las Velas. La segunda de las manifestaciones, de Colectivas Feministas de Almería, está prevista a partir de la misma hora y partirá desde el Parque de las Almadrabillas hacia carretera de Ronda para encarar desde Artés de Arcos la calle Altamira hasta la calle San Juan Bosco y finalizar en el Anfiteatro de La Rambla. La misma asociación ha adelantado los actos a la noche de este lunes, en la que desde las 20,00 horas, tomarán las calles contra la violencia patriarcal y colonial a través de una "performance colectiva" en el casco histórico, donde también se manifestarán por una "libre Palestina".

Jaén, por su parte, no tendrá manifestaciones, pero contará con dos concentraciones. Por un lado, la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género -- integrada por asociaciones, colectivos y entidades -- y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han convocado la primera a las 18,00 horas en la Plaza de las Batallas. En ella se realizará una performance reivindicativa y la lectura del manifiesto. Por otro lado, a las 19,00 horas, Feministas Jaén 8M se concentrará en la calle Roldán y Marín con un programa con diversas actividades, entre ellas una performance y la lectura del manifiesto.

Asimismo, en la capital gaditana habrá una concentración convocada por la Comisión 8M desde las 18,00 horas en la Plaza Ana Orantes, donde se hará lectura de un manifiesto e intervendrán mujeres precarizadas y afectadas por el cribado del cáncer de mama. Por su parte, en El Puerto de Santa María se llevará a cabo una concentración en la Plaza Isaac Peral a las 19,00 horas, mientras que en Jerez de la Frontera habrá una manifestación convocada por el Consejo Local de las Mujeres a las 17,30 horas con la colocación de una pancarta en el balcón del Ayuntamiento, iniciando la marcha a las 18,00 horas con un recorrido por varias calles que finalizará en la Alameda del Banco. Durante el recorrido se leerán tres poemas, escogidos del Recetario de Relaciones Amorosas y Sabrosa: 'Amores en buen trato', por parte de representantes del Consejo Local de la Mujer.

Además, este lunes 24, Marea Violeta Jerez ha convocado a las 20,00 horas en la Plaza del Arenal una vigilia por las mujeres asesinadas por violencia de género. Así, en Málaga habrá una manifestación unitaria convocada por la Plataforma Contra las Violencias Machistas Violencia Cero, que comenzará a las 19,30 horas en la Plaza de la Merced. Por su parte, el Movimiento Feminista de Huelva ha llamado a manifestarse a las 18,30 horas, en una marcha que saldrá desde la rotonda de los bomberos y finalizará en la puerta del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto.

De este modo, en Granada la convocatoria vuelve a ser unitaria, convocada por la plataforma contra la violencia de género 25N/8M y el espacio Feminismo Unitario, desde la Fuente de las Batallas, en el centro de la ciudad hasta Jardines del Triunfo.

Por su parte en Córdoba, la plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha convocado una manifestación a las 18,00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas a la que asistirán más de diez autobuses de la provincia, estando presentes asociaciones de la provincia y la juventud organizada. Además de las manifestaciones, las provincias acogerán diversas concentraciones. En Almería se llevará a cabo una concentración conjunta de UGT y CCOO y la lectura del manifiesto en el Edificio Sindical a las 10,15 horas.

Por su parte, en Cádiz, CCOO se reunirá a las 10,30 horas en sus sedes de Algeciras y Jerez de la Frontera; mientras que a las 10,00 horas se celebrará una concentración y lectura de manifiesto en la Subdelegación del Gobierno de la capital gaditana, a las 11,15 horas en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a las 12,00 horas en la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. En Córdoba se llevará a cabo una concentración conjunta a las 12,00 horas en el edificio Sindical, mientras que en Huelva se llevará a cabo a la lectura del manifiesto en el patio de la sede de UGT.

Por su parte, en Jaén UGT se concentrará en su sede a las 09,30 horas mientras que CCOO lo hará en la propia a partir de las 12,00 horas. Finalmente, en Sevilla se llevará a cabo una concentración a las 12,00 horas en la Plaza de la Encarnación.