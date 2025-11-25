Tellado ve en la sentencia de García Ortiz una "condena" al sanchismo: "Está siendo desarticulado"

Esta mañana, en la sede de LA RAZÓN, tocaba presentar a Alberto Nadal, responsable económico del PP, "el fichaje del pasado verano, el Mbappé" de Génova, pero la agenda obliga. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. "Un día importante". Por eso, las primeras palabras de Miguel Tellado, que hizo de telonero del ponente, fueron dirigidas a ellas: "Todas esas víctimas que sufren o han sufrido malos tratos por parte de algún bestia".

Acabar con "esa lacra", subrayó el número dos de los populares, "debe ser un objetivo de país". Y la mejor manera "de acabar con ella", dijo, "es formando un Gobierno que de verdad las proteja, que respete a las mujeres y que trabaje por la igualdad real".

Es decir: "Un Gobierno que no compre pulseras defectuosas para los maltratadores. Un Gobierno que no apruebe leyes que acaban en beneficios para más de mil agresores sexuales. Un Gobierno que no coloque a sus prostitutas en empresas públicas". Lo contrario, pues, al Gobierno de Pedro Sánchez. Para Tellado, "el que más daño ha hecho a las mujeres". Y, añadió, "también por eso urge cambiarlo".

Dicho esto, el dirigente popular pasó a ensalzar las virtudes del invitado, desde su "recorrido profesional" hasta su "comprensión global de la Economía" y su "conocimiento del funcionamiento del Estado", pues fue "secretario de Estado de Presupuestos y Energía" cuando en nuestro país "se aprobaban Presupuestos" y no había "apagones".

Tellado señaló el gran reto de Nadal: el "rescate de las clases medias" frente a un Gobierno que las "está empobreciendo", con una política que asfixia "a los autónomos" y que lastra "el futuro de millones de ciudadanos". Salvo de "los que tienen alguna tarjeta black del sanchismo como la que tenía Paqui, clienta del siglo en el Corte Inglés".

Introducido el caso de la mujer de Cerdán, el secretario general del PP pasó al gran asunto de los últimos días: la condena al fiscal general del Estado. "España ha tenido hasta ayer a un delincuente al frente de la institución encargada de perseguir los delitos. Es el mundo al revés, pero es el país de Sánchez". Sin embargo, destacó que "la inhabilitación a García Ortiz es la inhabilitación al Gobierno que lo nombró". La condena, recalcó, "no es sólo a un particular: es una condena al sanchismo. A una forma corrupta y antidemocrática de ejercer el poder".

Si el Gobierno de Sánchez ha echado un pulso al Estado de Derecho en "su alocada huida hacia adelante", hoy Tellado, en LA RAZÓN, ha pronosticado: "Un pulso que van a perder, que ya están perdiendo". Porque el sanchismo, ha apuntado, "está siendo desarticulado, están ahogándose en su propia salsa de corrupción total".

A Sánchez, le ha pedido que ahorre a España de "la vergüenza final de resistirse a acatar las sentencias de los tribunales y seguir chochando contra el muro de la ley". En su opinión, no tiene otra salida: "Debe irse y permitir que se abra una etapa de limpieza y regeneración en España".