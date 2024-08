Así es la nueva especie de insectos acuáticos del período del Mioceno descubierta

Un equipo científico liderado por la Estación Biológica de Doñana-CSIC ha descrito por primera vez una nueva especie de insectos acuáticos y varios morfotipos de la época del Mioceno gracias a los fósiles encontrados en el yacimiento 'McGraths Flats', descubierto en 2022 en la región de Nueva Gales del Sur, Australia. Este estudio ha sido un análisis detallado de este tipo de insectos y ha aportado nueva información sobre cómo eran antes de que la región australiana ardiera y su clima se volviera más seco.

En una nota de prensa, la Estación Biológica de Doñana-CSIC ha apuntado que este estudio ha sido publicado en la revista científica 'Papers in Palaeontology' y ha participado personal científico del 'Australian Museum Research Institute' y la Universidad de Canberra.

Los resultados del estudio han manifestado los cambios a largo plazo que han experimentado el clima y la biodiversidad australiana, ya que antes del Mioceno -hace entre 16 y 11 millones de años- la región estaba poblada de selvas y bosques tropicales. Hoy, debido a cambios en la temperatura y las precipitaciones, han hecho que Australia sea una tierra árida, con grandes extensiones de desierto y pastizales. Los ambientes más húmedos solo existen en pequeñas áreas al norte del continente, próximas a la costa.

En este sentido, el investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y primer autor del estudio Viktor Baranov ha explicado que "la falta de fósiles bien preservados habían dificultado hasta ahora el estudio del clima y la biodiversidad de Australia".

El estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana-CSIC ha sido el resultado del trabajo de campo que Baranov realizó en 2020 en la zona, con el apoyo del 'Australian Museum Research Institute'. El equipo científico ha identificado una nueva especie de 'Chaoboridae' o "mosquito fantasma", al que han denominado 'Chaoborus abundans' por su "gran abundancia", con representaciones de millones de larvas y pupas en todo el yacimiento.

Asimismo, se han descrito varios morfotipos de otros grupos que no han se han podido describir a nivel de especie por parte del grupo de investigación, ya que "no parecen encajar en ningún otro grupo descrito con anterioridad", han señalado. No obstante, se han hallado tres nuevos morfotipos de la familia Chironominadae, uno de Limoniidae y otro de Sialidae.

Además de los resultados taxonómicos, los fósiles han arrojado claves sobre la ecología de estas especies, "especialmente sobre el género 'Chaoborus'", cuya abundancia ha posibilitado un análisis detallado de su morfología y su desarrollo --ontogenia--, así como del paisaje prehistórico del yacimiento.

En este sentido, Baranov ha explicado que "las cuatro fases larvarias de la especie estaban presentes en los registros fósiles, lo que indica que los fósiles fueron depositados 'in situ' y no fueron trasladados por el agua desde otro lugar". A lo que ha añadido, que "esto es importante, porque las especies del género 'Chaoborus' tienen unas preferencias ecológicas muy bien definidas. Sus larvas tienden a vivir en cuerpos de agua estáticos con pocos o ningún pez, lo cual sugiere que el proceso de fosilización de McGrath Flat pudo haber tenido lugar en un lago pequeño o en el brazo de muerto de un río".

EL YACIMIENTO 'MCGRATH FLAT', DESCUBIERTO EN 2022

En 2022, un equipo científico liderado por el doctor Matthew R. McCurry, conservador de Paleontología del 'Australian Museum' y entre los que se encontraba Baranov, reveló "un descubrimiento extraordinario", señalado por la revista 'National Geographic' como "uno de los descubrimientos científicos más increíbles del año", ha destacado el centro de investigación.

En el centro de Nueva Gales del Sur, una región situada al este de Australia, McGrath encontró una gran variedad de singulares rocas en las que se encontraban impresas fósiles de organismos. Tras diversas excavaciones, el equipo científico confirmó que se hallaba "ante uno de los yacimientos de fósiles más espectaculares del mundo", al que denominaron 'McGrath Flat'.

La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha considerado que estos fósiles conservaban de "manera excepcional una rica diversidad" de plantas, insectos, arañas y vertebrados. A lo que ha añadido que, este descubrimiento permitía a la comunidad científica adentrarse en el estudio de las especies que habitaban la región antes de que las reducidas lluvias del Mioceno hicieran que sus selvas desaparecieran.

Los fósiles de 'McGrath Flat' se han convertido, a juicio del grupo de investigación, en "una ventana inigualable para el estudio del óptimo climático del Mioceno medio", un periodo cálido y húmedo de la historia de la Tierra que precedió a un gradual enfriamiento y una reducción de las precipitaciones. Desde entonces, el clima australiano se ha vuelto cada vez más seco, pero desde hace relativamente poco, a un ritmo mucho mayor debido al cambio climático.

Con el estudio de este yacimiento, la comunidad científica ahondará en el impacto de la aridificación de los ecosistemas naturales a lo largo de grandes periodos de tiempo, una tarea "crucial" para entender los cambios que se producirán en el medioambiente.

Por último, Baranov ha considerado que "España en particular, está sufriendo procesos de aridificación en muchas áreas. En estas condiciones, observar cómo ha cambiado el medioambiente en el pasado es una de las mejores herramientas para estimar hacia donde se está dirigiendo nuestro propio medioambiente y cómo tendremos que adaptarnos en el futuro".

Además, ha apuntado que "los fósiles de 'McGrath Flat' son más que simples vestigios del pasado, son un canario en la mina, que nos avisa de cómo bosques frondosos pueden transformarse en praderas semidesérticas. Esperemos que, al tener más información sobre los efectos a largo plazo de la aridificación, podamos estar más preparados para afrontar sus consecuencias".