La asombrosa modernidad de Martha Graham invade el escenario del Maestranza

Considerada un ejemplo por la extraordinaria audacia con la que revolucionó la danza contemporánea, Martha Graham llega al Maestranza a través de su compañía, la Martha Graham Dance Company. Con dirección artística de Janet Eilber, la compañía presenta el próximo domingo 15 de octubre a las 19:00 horas un programa formado por tres piezas imprescindibles: Errand into the Maze, Canticle for Innocent Comedians y CAVE. Fundada por la bailarina en 1926, Martha Graham Dance Company siempre está abierta a la experimentación, siendo una fuente de recursos sin precedentes que nutre a muchos de los coreógrafos y bailarines más importantes de los siglos XX y XXI.

Reconocida como una fuerza artística primordial del siglo XX, como coreógrafa Martha Graham fue tan prolífica como compleja. Durante su larga carrera creó 181 composiciones. Su estilo pionero, que surgió de la experimentación con movimientos elementales de contracción y distensión, se ha convertido en determinante para explicar su tiempo y ha influido en generaciones de coreógrafos y artistas.

Janet Eilber, directora artística de la Compañía desde 2005, se ha centrado en crear nuevas formas de acceso del público a las obras maestras de Martha Graham. Bailarina principal de la Compañía, ha impartido clases, dado conferencias y dirigido piezas de Graham a nivel internacional.

Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 27€ para Paraíso y los 45€ para Patio, se pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro.