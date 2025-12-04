Aviso amarillo por viento en varias provincias andaluzas

Los cielos estarán muy nubosos este jueves en Andalucía, con precipitaciones débiles a moderadas, más probables durante la segunda mitad del día y poco probables en el litoral mediterráneo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo a las 10 de la mañana en las provincias de Almería y Granada por rachas muy fuertes de viento y fenómenos costeros.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un ascenso generalizado.

Se esperan heladas débiles en el tercio oriental, localmente moderadas en las sierras, según la predicción de la Aemet

Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y cotas altas orientales, y se registrarán rachas muy fuertes en el tercio oriental.