Las bases de Rota y Morón, a la expectativa de Donald Trump

Europa contiene la respiración ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump respecto a los aranceles a productos europeos y, más grave aún, sobre su participación en la OTAN. Con su particular estrategia intimidatoria, Trump ha advertido a los países de la Alianza Atlántica que no inviertan, al menos, el 2% de su PIB en Defensa que no contarán con el respaldo estadounidense en caso de una (ya no tan hipotética) guerra.

España es uno de los ocho países de la OTAN que no llega al objetivo impuesto por Donald Trump, lo que podría acarrear importantes consecuencias para nuestro país de cristalizar las amenazas del republicano. Desde las bases militares estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), las dos únicas que quedan en España, esperan que las estrechas relaciones de cooperación en materia de seguridad entre ambos países no se fisuren para que los rumores de un posible traslado de las bases a Marruecos, uno de los principales aliados de EE.UU., no termine por hacerse realidad.

La situación más complicada es la de Morón de la Frontera, una de las cuatro que se instalaron en el país en 1953 a raíz del Pacto de Madrid entre Franco y Eisenhower. Actualmente, la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Armadas americanas para el mantenimiento de la base sevillana es KBR, un «gigante» en el sector de la Defensa americano, que apenas tiene empleados a 250 trabajadores españoles.

Desde 2010 se han sucedido los despidos, más de 400 desde entonces, sobre todo del personal español. El comité de empresa de los mencionados servicios civiles de la base de Morón lleva años denunciando insistentemente una supuesta estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país. Y esa estrategia, apuntan a este diario fuentes del comité de empresa, se ha mantenido independientemente de quien estuviera en el Gobierno de EE. UU. «La ratio en 2010 era de 1 empleado americano por 10 españoles y ahora es de 3 a 1», apuntan desde el Comité, que lamenta la «desprotección total de la plantilla», sobre todo, por no estar reconocida como personal no funcionario adscrito al Ministerio de Defensa, una condición que sí está contemplada en la plantilla de la base de Rota.

«Si conseguimos esa equiparación lo que haga o deje de hacer Trump no tendría impacto en los empleados de Morón», aclara su Comité de Empresa, ya que esa condición de personal adscrito obliga a Defensa a reubicar a los trabajadores civiles de las bases en caso de su cierre. «Lo ideal es que preparemos el terreno por si Trump se lleva las bases a Marruecos o las cierra dada su imprevisibilidad, para que los trabajadores no se queden en la estacada», apostillan desde el Comité.

Base de Rota

En Rota, todavía resuenan los ecos de la la llegada del buque «Oscar Austin», que atracó tras una larga espera, en el al muelle número 1 de la basa naval. El acto, presidido por la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, materializó el compromiso de la Marina estadounidense con España para mejorar las operaciones de seguridad marítima junto con sus aliados de Europa y África y, de paso, fortaleció el músculo económico, presente y futuro, de la base y su entorno con una inyección cifrada en 280 millones de euros.

Sus efectos no se hicieron esperar, incrementándose el consumo en bares, restaurantes y comercios; relanzándose el mercado inmobiliario del alquiler y creándose empleos, directos e indirectos.

Hasta la llegada de Donald Trump, la relación Rota-Estados Unidos ha estado marcada por «70 años de convivencia pacífica», en palabras del alcalde roteño Javier Ruiz Arana. Sin embargo, la vuelta del republicano a la Casa Blanca y su discurso sobre un nuevo orden en materia de seguridad (que afectaría directamente a Europa y, con ella, a las llamadas bases conjuntas), han dado paso a incertidumbres y cautelas en el seno de esta base gaditana.

«No es un caso local. Estamos hablando de un asunto mundial que, de entrada, ya está añadiendo incertidumbre a la economía, incluida la norteamericana», señala un portavoz de la Confederación de Empresarios de Cádiz, perfecto conocedor de lo mucho que habría en juego con un drástico cambio de rumbo de EEUU respecto a bases como la de Rota. «Creo que ahora se debe imponer la cautela frente a un clima de rumores», apuntan los empresarios de Cádiz, que dicen confiar las acciones diplomáticas.

Cautela con la que también se maneja el Ayuntamiento de Rota, municipio que, en un 95%, da cobijo a una base que, con 2.400 hectáreas, ocupa el 25% de su superficie. «A día de hoy, las sensaciones que tenemos son de tranquilidad y normalidad», apunta Encarna Niño, primera teniente de alcalde. La base, recuerda, «lleva en Rota desde el año 53 y, a lo largo de todo este tiempo, con distintas administraciones estadounidenses, se han suscitado muchos rumores sobre su futuro». Rumores que no se han cumplido y que, «en más de una ocasión, apuntaban a su traslado a Marruecos», señala la teniente de alcalde. No obstante, «aún reconociendo que esta vez hay más ruido, nosotros, con la cautela que exige el momento, lo que percibimos es que no solo se están ampliando las dotaciones de buques (el sexto llegará a final de año) y tropas, sino que, además, hay unas inversiones anunciadas (en torno a 300 millones de dólares) para las ampliaciones de los muelles donde atracan los buques americanos. Realidad que, cuanto menos, choca de frente con algunos de los rumores que se manejan».

A todo ello, destaca Encarna Niño, «se une que Rota sigue siendo un punto estratégico en la geopolítica de la defensa. Así que, como digo, solo nos queda permanecer a la expectativa».

Los trabajadores de la base y los roteños, en general, concluye, «también están acostumbrados a que existan este tipo de rumores y, a día de hoy, tampoco nos han trasladado preocupación alguna», algo que es extensivo «a los mandos norteamericanos».