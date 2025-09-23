Belarra acusa a Turull de "instrumentalizar" el autogobierno de Cataluña para "extender su racismo"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a Junts que "deje de instrumentalizar "instrumentalizar las legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo catalán para extender su racismo". Así se ha pronunciado después de que el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, acusara a los morados de "aplicar un 155 en materia de inmigración".

Esta tarde se debate en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la ley para ceder las competencias migratorias a Cataluña. Se trata de un texto pactado por el PSOE y por Junts y Podemos ya ha anunciado que votará en contra porque considera racista el preámbulo.

El desencuentro está haciendo aflorar la mala relación entre los dos partidos, ambos socios de investidura de Pedro Sánchez, y en los últimos días el cruce de reproches ha sido constante.

Desde Junts acusan a Podemos de "catalanofobia" por estar en contra de una cesión competencial. Pero los morados son muy tajantes: Belarra explica que el interés de Junts en debatir esta norma se debe a su "competición electoral con Aliança Catalana". Actuar en ese sentido, ha dicho este martes, "es lo contrario a pararle los pies a los racistas".

Según ha explicado, Podemos estaría dispuesto a cambiar su postura sobre la cesión si Junts se abre a apoyar la ILP para regularizar migrantes que lleva dos años varada en el Congreso, algo que previsiblemente no va a suceder.