Moreno se declara partidario de reconocer al Estado de Palestina

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha mostrado este martes partidario de que haya dos estados, el israelí y el palestino, y para ello ha abogado por la desaparición del grupo terrorista Hamás, por la entrega de rehenes y por un alto el fuego por parte de Israel y evitar así más "sufrimiento".

En declaraciones a los periodistas tras intervenir en un foro económico, Moreno ha dicho que cada nación es soberana para tomar las decisiones que considere oportuno sobre este asunto, y que, por tanto, él no es quién para "juzgar ni limitar" las decisiones que están adoptando algunos países.

Según el presidente de la Junta, dada la situación que se está viviendo en Gaza, "donde estamos viviendo una matanza en directo", y ante esa situación de sufrimiento "lógicamente es normal que muchos países hayan decidido poder reconocer al Estado palestino".

"El pueblo palestino tiene derecho a un Estado y nosotros además, yo personalmente, creo que tiene que haber dos estados, que tiene que haber dos estados para que haya paz duradera y estabilidad", ha subrayado Moreno, quien ha añadido que esto debe pasar la desaparición del grupo terrorista Hamás, por la entrega de los rehenes "de manera inmediata", y por parar "esta terrible y cruenta guerra" que se está llevando allí.

Ha reclamado a Israel un alto el fuego de manera inmediata "para evitar este sufrimiento que estamos viendo y que a todos nos descarna y nos deja absolutamente preocupados e inquietados".