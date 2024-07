Cádiz se queda (de momento) sin cartel anunciador del Carnaval

El concurso para la elección del cartel anunciador del carnaval de Cádiz 2025 ha sido declarado desierto después de que el jurado reunido este mediodía haya atendido las alegaciones presentadas contra los finalistas que se habían seleccionado por incumplimientos de las bases. En un comunicado, el Ayuntamiento de Cádiz ha dado a conocer esta decisión del jurado, que se había reunido para estudiar todas las impugnaciones presentadas contra los tres carteles que quedaban en el concurso, después de que esta semana ya fuera descalificado uno tras detectarse que había usado imágenes preexistentes de Internet.

La pasada semana el jurado, formado por expertos y presidido por la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, había dado a conocer que entre los 26 carteles presentados al concurso había seleccionado solo cuatro finalistas, a pesar de que tenía potestad para elegir un máximo de cinco, que se debían haber sometido a votación popular a partir del pasado lunes, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años. Tras darse a conocer los finalistas, enseguida comenzaron las denuncias públicas contra el cartel 'Lágrimas que ríen y cantan', por utilizar las imágenes de una familia de payasos que, con una simple consulta en Internet, se podía comprobar que eran imágenes preexistentes en Internet, lo que incumplía la exigencia de las bases que determinaba que el cartel debía estar compuesto de piezas inéditas.

El Ayuntamiento decidió posponer la votación popular a la semana que viene, ya solo entre los tres finalistas restantes, pero no tardaron en realizarse denuncias públicas, tornadas en alegaciones oficiales, contra esos tres carteles. El cartel 'Futuro y tradición' fue denunciado por no cumplir la obligatoriedad de dejar un faldón inferior de 10 centímetros; 'Sueño de carnaval' fue impugnado por utilizar imágenes extraídas de un libro de ilustraciones del siglo XVIII; y 'Tanguillo para la Bella Escondida' fue cuestionado por no cumplir la norma de utilizar "de forma literal", como reflejan las bases el lema "Carnaval de Cádiz. Del 27 de febrero al 9 de marzo de 2025".

Finalmente, y tras reunirse este mediodía, el jurado ha optado por atender las alegaciones y declarar el concurso desierto. La concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha anunciado que trasladará al Consejo de Participación de Fiestas una consulta sobre el sistema de elección del cartel de la presente edición y de ediciones venideras, "con el objetivo de contar con la opinión de diferentes colectivos que forman parte del carnaval de la calle". El ganador del concurso del cartel estaba reconocido con un premio de 6.000 euros.