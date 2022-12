La alargada sombra de «Kichi» se cierne sobre su sucesor en Cádiz

Periodista, escritor y, por encima de todo, muy buena persona. Así es como describen sus compañeros de formación y amigos (también del mundo periodístico) a quien tiene el complicado reto de sustituir al carismático José Manuel González, «Kichi», en el cartel electoral de Adelante Andalucía en las municipales de mayo de 2023.

Se trata de un candidato, David de la Cruz, que, a tenor del perfil descrito por el propio «Kichi» de cómo debería ser su sustituto, tiene una «clara perspectiva de izquierdas, feminista y antifascista» o, lo que es lo mismo, responde a los grandes mandamientos ideológicos de la formación que, desde hace más de siete años, lleva las riendas del Ayuntamiento.

Una «mochila» ideológica a la que el nuevo alcaldable de Adelante Andalucía sumará la de la gestión de la ciudad de su antecesor y su extraordinario carisma. No en vano, ha dicho de él en un medio local que ha sido «el mejor alcalde que ha tenido Cádiz en la democracia». Y es que, si bien ha dicho que «Kichi no es mi sombra sino mi compañero», la gestión de José María González, con sus claros y oscuros, irremediablemente proyectará una larga sombra sobre su candidatura, sobre la suerte electoral de Adelante Andalucía en Cádiz.

Una gestión que, sin poner en cuestión las intenciones (se suponen que siempre buenas), presenta más sombras que luces. De hecho, a primera vista, a diferencia de ciudades de su entorno más próximo, del marco de la bahía, caso de San Fernando o Chiclana, Cádiz parece haberse detenido en el tiempo en muchos aspectos. Sin ir más lejos, la imagen que proyecta siete años después de la llegada de «Kichi» al Ayuntamiento no es la de una ciudad que ha avanzando, que se ha modernizado, que incita mayor interés ciudadano, empresarial… Algo a lo que no ayudan cuestiones tan de partida como el propio servicio de limpieza (no se ha conseguido sacar un pliego en este tiempo y las protestas vecinales se han ido incrementando) o la situación del transporte público, con vehículos muy antiguos, a excepción de algunas unidades híbridas. De hecho, grandes e icónicos proyectos con la firma «Kichi» siguen ahí, en «compás de espera», pendientes de un desarrollo que no acaba de llegar y en el que otras administraciones también han jugado un papel determinante.

Claro ejemplo de ello son los propios Depósitos de Tabaco, equipamiento de atracción cultural, turística y de ocio. Una herramienta dinamizadora de los barrios colindantes que, según el propio alcalde, es pieza importante para llevar a «Cádiz al siglo XXI» y «abandonar el blanco y negro» y que, recientemente, ha logrado para su culminación 2.784.422,91 euros de los fondos Next Generation.

El 62% de la ciudad no aprueba a «Kichi», entre ellos Martínez Ares, como dejó claro el pasado Carnaval

Suerte similar corre el solar del antiguo Pabellón Portillo, para el que aún no está garantizada la inversión millonaria (en torno a 12 millones) que permita la construcción del aparcamiento subterráneo y la nueva instalación deportiva; o el Museo del Carnaval, del que, tirando de sátira gaditana, se viene hablando desde la «época fenicia» y que, al contrario de lo que dijo, tampoco, como el resto de gobiernos anteriores, ha logrado culminar (la nueva fecha es septiembre de 2023).

Cuestiones que, junto a otras, hicieron que, en una encuesta local de enero, el 62% de los gaditanos no aprobara su gestión. Entre ellos, su compañero de tablas carnavalescas, el comparsista Martínez Ares, que en mayo iba mucho más allá y se marcaba una «feroz» crítica de la mano de «Los Sumisos»: «Me importa un carajo que te enfades, ‘enfadao’ está medio Cádiz y te importa un carajo a ti. De carnavales no voy a hablarte porque prontito estarás aquí. Mentira, eres una gran mentira, sin proyectos y sin miras. Tirano, gordo de poder y prepotente. Que tienes un carril de bicicletas y un piojito en La Caleta. Viva tu menda lerenda, como no hay nadie a tu altura dices que vas a seguir. Qué torpe, se lo estás poniendo a huevo a los nietos del gallego. ¿No lo ves? Maldita sea. Lo siento, no sabes cuánto lo siento. Tú no eres ni queriendo, mi Salvochea, mi Salvochea».

El estrangulamiento histórico que sufre la ciudad en materia de aparcamientos o la falta de viviendas para «retener» a una población joven que se ve obligada a mirar a otros municipios de la bahía para independizarse pese a las iniciativas municipales (Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda y la firma del protocolo antidesahucios) también formarán parte de la mochila del nuevo candidato.

Dos acuerdos como grandes hitos históricos

Entre las grandes conquistas de «Kichi» destacan dos acuerdos en los últimos meses. Con Junta, Diputación y Universidad para las icónicas instalaciones de Valcárcel con la futura Facultad de Educación. Por otro, el desbloqueo de la Ciudad de la Justicia, proyecto que permitirá el aprovechamiento del 100% de sus 39.000 metros cuadrados.