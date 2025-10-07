El barrio más antiguo de Occidente está en el sur de España

Las tres ciudades más milenarias de España son andaluzas: Cádiz, Huelva y Jaén, todas ellas trimilenarias. De las diez ciudades más antiguas de España, siete son también de Andalucía. La ciudad históricamente más antigua del país es Cádiz, fechada el 1104 a. C. La trimilenaria por antonomasia fue fundada por los tirios. Según las fuentes clásicas, su fundación es posterior a la Guerra de Troya, con restos arqueológicos que lo prueban a pesar de algunos errores de cálculo recientes. El Pópulo, el barrio del que nació la urbe, es, por tanto, el barrio más antiguo de Occidente. Su reconstrucción data del siglo XIII.

Una frase típica de Cádiz es "Con más años que el Pópulo". La ciudad se asentaba sobre las islas de Eritheya y Kotinousa. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio conquistó Cádiz y el Pópulo ya estaba reconstruido sobre el núcleo árabe.

Se trata de un área de apenas un kilómetro cuadrado de extensión pero que concentra gran cantidad de monumentos. Cuenta con la Catedral de Cádiz, la Casa del Almirante, la Iglesia de Santa Cruz o el Arco de los Blancos.