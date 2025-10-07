José Joaquín Palma, nuevo decano del Colegio oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, COGITISE, presenta a su nueva junta directiva compuesta por un equipo de 10 profesionales sevillanos encabezados por José Joaquín Palma Chaves.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales, CACITI, ha desestimado la lista con mayor número de votos en las elecciones democráticas realizadas el pasado mes de abril, al considerar que incumple los estatutos de la institución colegial ya que su candidata a la reelección como decana no se encuentra en ejercicio de la profesión. Por tanto, la única candidatura que cumplía con las bases estatutarias es la encabezada por José Joaquín Palma Chaves, quien ha tomado posesión del cargo de pleno derecho.

El equipo que dirige la institución colegial con sede en la Plaza del Museo está compuesto por ingenieros técnicos industriales con amplia experiencia, tanto en el sector público como en la empresa privada, abarcando áreas tan relevantes como las instalaciones industriales, las energías renovables y la automatización de procesos Así mismo, tanto el nuevo decano, José Joaquín Palma Chaves, como el vicedecano actual, Diego José Barrera Lozano, ya han formado parte de la junta de gobierno de COGITISE en anteriores candidaturas, ocupando los cargos de vocal y vicesecretario, por lo que conocen a la perfección el funcionamiento y las necesidades del Colegio.

El nuevo decano de COGITISE ha reconocido que “Para mí es un orgullo trabajar por el futuro de mis compañeros de profesión en un momento trascendental para la evolución de la Ingeniería Técnica Industrial en todo el país, pero especialmente, en Andalucía, donde la movilidad sostenible y el desarrollo de las energías renovables están potenciando nuestra tierra como un referente de innovación a nivel europeo”. A lo que Palma ha añadido “quiero que nuestros colegiados encuentren en COGITISE una institución cercana e innovadora, alejada de colores políticos pero implicada en el desarrollo de nuestra provincia. Junto a mi equipo, voy a trabajar por lograr que nuestra profesión crezca en Sevilla unida y fortalecida”.

El programa de trabajo que el nuevo equipo de gobierno ha presentado recoge distintas propuestas para garantizar la independencia política de la COGITISE, potenciar y apoyar a los colegiados que realizan el ejercicio libre de la profesión, luchar contra el intrusismo y fomentar la presencia del colegio en distintos foros sociales.

Además, prevé la modificación de los Estatutos para que cualquier Colegiado en el Ejercicio de la Profesión se puede presentar a decano, así como para incompatibilizar el acceso a la Junta de Gobierno del Colegio a quienes estén desarrollando su carrera en la vida política.

Composición de la nueva Junta Directiva de COGITISE

José Joaquín Palma Chaves, decano, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Sevilla y jefe de Guardia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla. Como colaborador en formación especializada, ha participado como ponente en jornadas sobre seguridad contra incendios.

Diego José Barrera Lozano tiene el cargo de vicedecano y un máster en Dirección y Administración de Empresas. Es ingeniero en la especialidad Organización Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. También tiene el título de ingeniero técnico industrial por la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla. Trabaja como profesor asociado en Sistemas de Información y tiene el cargo de funcionario técnico de la Administración Pública.

Jesús Manuel Sánchez Sánchez ha sido nombrado secretario del colegio. Es ingeniero técnico industrial, con un grado en Ingeniería Industrial. En la actualidad dirige el Área de Andalucía de la empresa ISTEM SLU.

Francisco José Téllez Baena tiene el cargo de tesorero y es director de negocio de la división de seguridad y responsable de la cuenta de resultados en SIEMENS. Actualmente dirige su empresa propia, colaborando en múltiples proyectos nacionales e internacionales de automatización de procesos y sistemas.

Por su parte, Sergio Muñoz Castro tiene el cargo de interventor. Con experiencia en empresa instaladora contra incendios desarrollando instalaciones de activa y pasiva, ejerce por libre dirigiendo proyectos de obras y actividades, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de ventilación y climatización, informes acústicos y peritaciones judiciales.

Sonia Jiménez Ulgar es vocal y desarrolla su labor profesional como Ingeniera Técnica Industrial en el grupo Valora Peritaciones, enfocada a la prestación de servicios periciales a la industria aseguradora.

Igualmente, Manuel Jesús Martín Barrera tiene el cargo de vocal y una amplia trayectoria en el desarrollo de mejoras continuas en eficiencia y mantenimiento de instalaciones en funcionamiento. Su formación complementaria se desarrolla en el campo del mantenimiento industrial e instalaciones de climatización.

Celia María Trevilla Castello también tiene el cargo de vocal y está formada en la ampliación de infraestructuras aeroportuarias, desarrollando su profesión como técnico de instalaciones en infraestructuras ferroviarias.

Amaya Jiménez Ortega, vocal, posee experiencia profesional en el ejercicio libre desde hace casi 20 años, legalizando instalaciones industriales, redes de media y baja tensión y dando asesoramiento técnico en instalaciones de todo tipo.

Por último, María de los Ángeles Gómez Gil, también vocal, suma experiencia como inspectora de Instalaciones eléctricas. Es funcionaria interina en la Consejería de Medio Ambiente, asesora técnica en la Delegación Territorial de Energía, gestionando autorizaciones para plantas fotovoltaicas y parques eólicos, y, actualmente, desempeña funciones como asesora de Instalaciones en el Edificio Torretriana.

Sobre COGITISE

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE) es una institución de referencia en la ciudad. Representa a los profesionales de este amplio sector de trabajo que desarrollan su labor en el ámbito empresarial, administración pública, docencia o el ejercicio libre de la profesión. En la actualidad, COGITISE cuenta con alrededor de 3.500 colegiados siendo así el colectivo de ingenieros más numeroso en Sevilla.