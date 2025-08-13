Estabilizado el incendio de Tarifa que desciende a fase de preemergencia

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comunicado que el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), ha quedado estabilizado, descendiendo así el nivel del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía a fase de preemergencia situación operativa 0.

Así lo ha expuesto el responsable de la Presidencia en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press.

En este contexto, Sanz ha agradecido la "paciencia y colaboración" de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, al tiempo que ha dado la enhorabuena a los dispositivos por "su gran labor".

El responsable de la Presidencia ha indicado que "todo parece indicar que el incendio podría haber sido intencionado", aunque ha matizado que "no existen pruebas concluyentes y, lógicamente, hay que dejar actuar a la investigación". En relación con el incendio declarado este martes por la mañana en Los Caños de Meca (Barbate), ha informado de que se ha identificado a una persona como posible responsable, actualmente atendida en un hospital por heridas en las manos.

Sanz ha señalado que se investigará la "posible relación" de este individuo con el incendio de Tarifa, aunque ha señalado que "debemos ser prudentes, aunque es cierto que esta persona se encontraba en la zona del incendio de los Caños y se han hallado garrafas relacionadas con el suceso". No obstante, ha insistido en que "esto puede estar o no relacionado con el incendio de Tarifa, por lo que sería muy precipitado sacar conclusiones. Es la investigación la que debe confirmar o descartar la sospecha".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Funciones, Francisco Toscano, ha pedido al igual que el consejero "separar los dos hechos". Por un lado, el conato de Los Caños, cuya investigación "hace pensar que ha habido una participación humana, que no se puede determinar si ha sido voluntaria o de carácter imprudente o fortuita". Y por otro lado, el incendio de Tarifa "que está en una fase muy incipiente" y la Guardia Civil "transmite que hay que tener todas las hipótesis abiertas".