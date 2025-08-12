Identificado un hombre con las manos quemadas como presunto autor del incendio en Caños de Meca

La Guardia Civil investiga a un hombre que está en el hospital con las manos quemadas por su presunta relación con el incendio que ha surgido la mañana de este martes en Caños de Meca, en Barbate (Cádiz), según fuentes gubernamentales.

Según fuentes del dispositivo que ha atendido este incendio, que ha sido rápidamente extinguido, el mismo hombre ha confesado en el lugar de los hechos que la causa del incendio había sido una vela que ha prendido un colchón, en la parte posterior de una parada de autobús.

La Guardia Civil ha trasladado al hombre a un centro sanitario para ser atendido de las quemaduras en las manos y ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes de la investigación han apuntado que, de momento, se descarta que el origen de este pequeño incendio tenga relación con el que afecta desde ayer por la tarde a la sierra de La Plata, a unos 25 kilómetros de distancia.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha apuntado este martes que hay "sospechas fundadas" de que este fuego, que ya afecta a un perímetro de 300 hectáreas en el Parque Natural del Estrecho, ha sido intencionado.

"Estamos hablando de una circunstancia lamentable, ya no solo que la mano del hombre pueda provocar fuegos por neligencia o irresponsabilidad, sino que haya sido la mala intención, la mala fe o el intento de hacer daño", ha apuntado el consejero.

El perímetro está contenido, aunque con reactivaciones en el flanco derecho, mientras realizan labores de remate en el Arroyo del Moro.

El flanco sur, el más cercano a viviendas, está tranquilo y vigilado.

Catorce medios aéreos continúan trabajando en este incendio, junto a 150 bomberos forestales, entre otros medios.

Según ha informado el Infoca, el perímetro de este incendio, que ha afectado a 300 hectáreas en el Parque Natural del Estrecho, está contenido, aunque con reactivaciones en el flanco derecho.