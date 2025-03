Patxi López dice que el Gobierno "de los imposibles" sabrá "comprar tanques y hospitales"

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado este sábado que "este gobierno es el gobierno de los imposibles" y que "va a hacer compatible" aumentar la inversión en seguridad y defensa y la inversión en políticas sociales.

Patxi López ha defendido esta compatibilidad antes de participar en la Fiesta de la Rosa en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, en la que se rinde homenaje a los socialistas que impulsaron hace 146 años el PSOE para luchar "por la libertad, la igualdad y la justicia social".

El portavoz del PSOE en el Congreso ha afirmado que "cuando vemos lo que nos rodea" los socialistas saben que "somos más necesarios que nunca" porque "vivimos en un mundo amenazado".

Se ha referido a que "en este momento" por un lado el presidente ruso, Vladímir Putin, "invade Ucrania pero con lo que quiere acabar es con lo que significa Europa, de democracia, de derechos, de libertades, de un modelo de vida".

"Y por otro tenemos a Trump, también amenazando con una guerra de aranceles que nos puede llevar a una gran crisis económica, sin respetar ni los derechos humanos ni la integridad de los territorios".

En estas circunstancias, ha considerado, "está en juego la democracia, están en juego los derechos, las libertades, el estado de bienestar, es decir, los servicios públicos".

Por ello ha defendido que cuando el PSOE habla de que Europa "tiene que invertir en su propia seguridad" habla de "seguridad para sostener y mantener nuestro modelo de vida como europeos, como españoles, como andaluces", un modelo en el que "poder tener nuestras necesidades cubiertas gracias a un sistema público de salud, de educación, de pensiones, de atención a la dependencia".

"Todo esto está en juego en este momento", ha insistido, para defender la necesidad de aumentar las inversiones en Defensa.

"Hay algunos que dicen que si compramos más tanques entonces no podremos comprar hospitales, esto no es verdad. Tenemos que hacer compatibles las políticas de seguridad y las inversiones en hospitales, en escuelas, en políticas sociales", ha dicho.

Ha afirmado en ese momento que "este gobierno es el gobierno de los imposibles. Nos dijeron que no se podía crecer y a la vez sostener el estado de bienestar y lo hemos hecho. Nos dijeron que no se podía subir el SMI y crear empleo, y lo hemos hecho. Nos dijeron que no se podía subir las pensiones con el IPC porque iban a la quiebra, y no sólo las hemos subido sino que cada año ahorramos 5000 millones en la hucha de la Seguridad Social. Y este gobierno va a hacer compatible aumentar la inversión en seguridad nacional y aumentar la inversión en nuestra protección social y de los derechos de la ciudadanía".