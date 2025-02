Uno de los honores más grandes del Carnaval de Cádiz: “Ha sido muy fácil trabajar con Antoñito Molina, pregonero y amigo”

“Me han dicho que la locura es el peor de los males, que sale por carnavales y luego ya no se cura”. Esta letra de la inolvidable comparsa ‘Los ángeles caídos’, de Juan Carlos Aragón, alude a ese espíritu que envuelve al carnaval, que lo hace ser lo que es.

Locura que comparten todos sus ‘actores’, que vaga por las calles cuando llega febrero, y que, de forma muy especial, padecen quienes, aguja en mano, tienen la enorme responsabilidad de vestirla.

‘Locos’ del tipo que tienen nombres y apellidos, que nunca se desvisten de esa pasión que sienten por la fiesta y que, incluso, ‘amamantados’ con las coplas de Antonio Martín, Martínez Ares, Juan Carlos Aragón, El Selu, Jesús Bienvenida y tantos otros, se ponen el carnaval por montera para, despojados de todo vértigo, ‘alistarse’ en las filas de alguna agrupación.

Este es el caso de Francisco Gutiérrez Maura, garante y representante de la alta costura carnavalera, que este año, junto a su socio José Luis Revuelta, ha asumido ese triple salto mortal que supone vestir al pregonero del Carnaval de Cádiz, el cantante y chirigotero roteño Antoñito Molina.

“Vestir al pregonero de un carnaval como el de Cádiz produce mucho respeto. Es un orgullo y una ilusión, pero, a su vez, una enorme responsabilidad, ya que expone tu trabajo en un escaparate de extraordinaria proyección y, además, muy acostumbrado a la crítica”.

“Si bien es cierto”, destaca, “que, además de vestir al pregonero, he tenido la suerte y la ventaja de disfrazar a quien es un amigo”.

“Trabajar con Antoñito Molina ha sido muy fácil. Como digo, tenemos una buena amistad y, desde el principio, todo ha fluido bastante bien. Tanto él como yo hemos querido exprimir esta oportunidad al máximo, disfrutándola en cada momento del proceso y a estas alturas, a pocas horas para que tenga lugar el pregón, lo que esperamos tanto él como yo y mi socio José Luis Revuelta es que conecte con la gente y le guste tanto como a nosotros”.

Veredicto que conocerán en horas, cuando se levante el telón y Antoñito Molina se presente ante los cientos de gaditanos y visitantes que, como cada año, se darán cita en la Plaza de San Antonio (sábado, 20.30 h.).

Pregón que, dicho sea de paso, será el más caro de la historia del carnaval gaditano, ya que el ayuntamiento que preside el popular Bruno García ha invertido este año 72.600 euros en su producción (agrupaciones, disfraz, exorno, etcétera).

“Yo soy de los que piensan que cuando te presentas con un buen tipo ya tienes mucho ganado, ya sea, como es el caso, en un pregón o en las tablas del Gran Teatro Falla con una agrupación”.

Y es que, como se suele de decir, Francisco Gutiérrez Maura sabe de lo que habla, ya que ejerce de modisto y componente de uno de los grandes coro del Carnaval de Cádiz, el de Luis Rivero; este año 'Cádiz, el show'.

“Tengo el gran privilegio de ser integrante del coro de Luis Rivero, algo que es muy positivo para el desempeño de nuestra labor. Sé cómo siente, me conozco el repertorio de principio a fin y cómo se mueve en el escenario. Obviamente, esto me ayuda muchísimo a la hora de afrontar un reto tan ilusionante y complicado como es el de confeccionar el tipo”. “Tipo con el que”, confiesa orgulloso, “este año hemos alcanzado un nivel de alta costura”.

Artífice, este año, también de los tipos de las agrupaciones del Canijo y Carlitos Pérez, entre otros, destaca que, “pese a la celeridad y el estrés con el que se trabaja (ha realizado los disfraces de los 55 componentes de su coro en solo dos meses); lo que más me gusta del carnaval es la libertad que te proporciona para llevar la creatividad hasta límites insospechados. Algo que, obviamente, no me puedo permitir en otras facetas de mi trabajo”.

Libertad que “para nosotros, que nos encanta ser rompedores y llevar siempre las cosas un poco más allá, es un auténtico regalo”. No obstante, como tantos otros artesanos del Carnaval de Cádiz, Francisco Gutiérrez Maura lamenta que “este trabajo no tenga todo el reconocimiento que se merece”.