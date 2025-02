Carmen Crespo pide que el Pacto de los Océanos refuerce la economía azul y la competitividad

La eurodiputada y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo, Carmen Crespo, ha participado este viernes en la mesa redonda de alto nivel impulsada por el comisario, Costas Kadis, para abordar y aportar ideas al futuro Pacto de la Pesca y los Océanos que la UE está configurando.

En dicha mesa de trabajo han participado el propio comisario de Pesca, los ministros del ramo de Chipre, Polonia y Dinamarca, así como los representantes de las distintas organizaciones europeas y los sectores sociales, productivos y económicos relacionados con la actividad marítima. La eurodiputada ha calificado esta mesa de trabajo como "fundamental" ya que "permite abrir el diálogo a todos los actores que estamos implicados en el uso de los océanos para establecer las necesidades, prioridades y medidas que dicho Pacto debe recoger para que sea un instrumento útil para todos".

A este respecto, Crespo ha celebrado que el comisario de Pesca, Costas Kadis, haya creado esta mesa de alto nivel, así como en su intervención haya realizado "una apuesta por la gobernanza, la innovación e investigación, siendo estas vitales en la toma de decisiones justas y la implantación de nuevas medidas o normativas". A lo que ha incidido que "la gobernanza debe de ser de abajo a arriba y no al revés". A juicio de Crespo el Pacto de los Océanos supone "una enorme oportunidad puesto que nos dará capacidad para cuidar el mar pero, también, para buscar nuevas vías para la diversificación de los municipios costeros, la flota pesquera, los sectores de la acuicultura, energía limpia y actividad marítima". De hecho, "el fortalecimiento y la resiliencia que busca este Pacto para la economía azul propiciará nuevos nichos de mercado que contribuirán a esa competitividad en la que está inmersa la Unión Europea".

En este sentido, Crespo ha incidido en que "en este momento es clave enlazar este Pacto con la Brújula de la competitividad, ya que ello nos hará avanzar hacia ese objetivo de equilibrar la sostenibilidad social, medioambiental y económica de Europa". Asimismo, ha argumentado que, también, es "prioritario enlazarlo con el nuevo Marco Financiero Plurianual que en este momento trabaja Europa, ya que se precisan recursos si de verdad queremos que los objetivos que se plasman en este Pacto se hagan realidad".

De otra parte, la eurodiputada ha defendido "la implicación de la flota, las regiones y zonas pesqueras en la protección de los océanos, puesto que juegan un papel determinante". A este respecto ha explicado los beneficios de proyectos como el de 'Ecomares' que, desde hace tiempo, realiza el sector pesquero de Andalucía consistente en la recogida de residuos del mar para darle nuevos usos. A su juicio, "supone un buen ejemplo de economía circular que merece un reconocimiento de Europa que debe promover su extensión hacia otras regiones de la UE, ya que ese es el camino a seguir para implicar a todos los sectores en la biodiversidad de los océanos".

Por otro lado, la eurodiputada ha incidido en que hay que "apostar más por la investigación y la utilización de informes científicos para que estén actualizados de cara a la toma de decisiones no solo para el Pacto Europeo de los Océanos sino para toda la Política Pesquera Común, ya que ha quedado patente que el I+D+i es crucial".

Para Crespo se debe "ir hacia una pesca azul justa donde se prime la equidad entre los productores europeos y del resto países, porque los ecosistemas marinos que no entienden fronteras". Por tanto, "si no apostamos por ello no estaríamos frenando la competencia desleal", por ende, hay que "apostar por ls cláusulas espejo oceánicas", apostilló.

Por último, Crespo concluyó diciendo que "hay que conseguir un Pacto de los Océanos equilibrado en sus tiempos de respuesta, mejorar la sostenibilidad mares y océanos que dé oportunidades a un desarrollo económico sostenible y social, así como un futuro a los jóvenes".