"Como sociedad, aún no hemos interiorizado la importancia del consumo de drogas"

«Poco o nada ha cambiado y mira que, una año más, hemos tenido que volver a asistir a hechos traumáticos», lamenta, con cierta resignación, Paqui Guerrero, presidenta de la Federación Andaluza REDES. El colectivo volvió a reunirse el pasado fin de semana en Chiclana para celebrar una nueva edición de las Jornadas Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencias, Sida y Patología Dual.

Activista de largo recorrido en la lucha contra las drogas y comprometida con los proyectos de prevención y ayuda a las personas afectadas por su consumo, Paqui Guerrero muestra su pesar porque «las cifras de consumidores sigan creciendo» y, «lo peor», que esta realidad afecte en mayor medida «a los más vulnerables, los jóvenes». «Es increíble constatar en los talleres que desarrollamos en los institutos el gran conocimiento que los jóvenes tienen sobre las drogas, sobre su extraordinaria diversidad, y, lo verdaderamente preocupante, comprobar que saben cómo obtenerla en cada momento con mucha facilidad».

La presidenta de la Federación Andaluza REDES cree que «esta realidad, en gran medida, es reflejo de que como sociedad aún no hemos interiorizado la importancia que tiene el consumo de drogas y, con ello, la obligación que tenemos todos de combatirla desde los ámbitos más próximos».

Y es que, «aunque las drogas no paran de evolucionar de la mano de la química, la gran puerta de entrada a las adicciones sigue siendo algo tan cercano a todos como el alcohol». «Desgraciadamente, aún hay quienes ven normal el consumo de alcohol en nuestros ámbitos más próximos (entorno familiar, reuniones con amigo, fiestas, etc.). Consumo que, aunque no se quiera ver, lleva a muchas personas, en especial a los jóvenes, a otras adicciones».

De ahí, destaca Guerrero, «que desde las asociaciones y coordinadoras antidrogas de toda Andalucía hagamos especial hincapié en la actitud activa que tienen que tener los padres. No se puede normalizar que, porque sí, nuestros hijos asocien fin de semana y diversión a consumo de alcohol. Normalizar esto es un grave error y puede tener unas consecuencias muy duras».

Consecuencias que, como apunta Guerrero, «venimos comprobando en nuestro días a día, tienen que ver muy directamente, cada vez más, con las salud mental». Tanto es así que la ponencia marco de estas nuevas Jornadas Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencias, Sida y Patología Dual lleva por título «Cannabis y Salud Mental» y corrió a cargo de la psiquiatra María Dolores Franco.

«Esto es algo que, socialmente, no parece tenerse muy en cuenta. Son los graves efectos que el consumo de drogas tiene en muchas personas, afectando a su salud mental y colocándolas en situación de exclusión social si no se las acompaña debidamente en el proceso voluntario de desintoxicación». Proceso para el que, según denuncia Paqui Guerrero, «no se articulan las medidas necesarias desde las distintas administraciones».

«Es cierto que cada vez que ocurre un hecho significativo o dramático en torno a las drogas, sobre todo relacionado con el tráfico de éstas, los partidos políticos, todos, levantan la voz; pero la realidad nos dice que luego queda en poco o nada». «El problema, como venimos advirtiendo, es creciente, y, por tanto, entre otras cosas, precisamos de más herramientas públicas para, sobre todo, acompañar a todas esas personas que deciden dar el paso y abandonar las drogas. Estamos hablando de tratamientos que, ni mucho menos, están al alcance de todas las familias; de ahí que se haga imprescindible un mayor esfuerzo de las administraciones»:

Desde la Federación Andaluza REDES, «vamos a seguir estando ahí, con un compromiso activo, buscando las mejores soluciones, tejiendo alianzas y, como también va a suceder en estas jornadas, formándonos para intentar estar al día de este mundo tan complejo de las drogas».

Apuntar que las XXI Jornadas Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencias, Sida y Patología Dual se celebraron del 4 al 6 de abril en las instalaciones del hotel Barrosa Park con récord de participación, 102 personas, pertenecientes a 35 entidades de toda Andalucía.