Investigado un vecino de Priego de Córdoba por la muerte de numerosos gatos por envenenamiento

La Guardia Civil ha investigado en Priego de Córdoba a un vecino de esta localidad cordobesa, puesto ya a disposición judicial, como presunto autor de un delito contra los animales, en concreto de la muerte de numerosos gatos de una colonia felina, los cuales presentaban signos de envenenamiento.

Según informa el instituto armado en una nota, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Rute, dentro del marco de los servicios llevados a cabo en la provincia para erradicar el maltrato animal, tuvo conocimiento, a través de una protectora de animales de la zona de Priego, de la muerte de numerosos gatos de una colonia felina ubicada en el casco urbano del municipio, y que los mismos parecían haber sido envenenados.

Inmediatamente, la patrulla del Seprona de Rute se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.

La inspección ocular practicada en las inmediaciones de la zona donde se habían producido los hechos permitieron localizar entre los restos de basura de una parcela próxima al casco urbano un sobre usado de veneno raticida-rodenticida y restos de varios felinos fallecidos.

Posteriormente, se pudo localizar al titular de la parcela, continuando la inspección en su presencia, lo que permitió localizar un recipiente de plástico donde al parecer se había puesto el cebo envenenado.

La Guardia Civil explica que los efectos de este tipo de veneno coinciden con los síntomas que presentaban los gatos muertos (hemorragias internas). Como consecuencia del uso del veneno (raticida) en carne, para que se lo comieran los gatos, se ha producido la mortandad de numerosos de estos animales, pertenecientes a una colonia felina de la zona. Por todo ello, se procedió a la investigación del sospechoso como presunto autor de un delito contra los animales.

Recuerda el instituto armado que, en virtud de la nueva Ley de bienestar animal --en vigor desde septiembre de 2023--, se modificó el código penal incluyendo el delito contra los animales, que contempla la utilización de veneno como maltrato animal, con penas de cuatro meses a dos años de cárcel. Toda persona declarada culpable por provocar la muerte de un animal puede ser condenada a tres años de prisión.

Asimismo, detalla que el uso de veneno no autorizado es una conducta constitutiva de dos tipos de infracciones, por un lado, de infracción penal contra los animales y, por otro lado, de una infracción administrativa por el uso del mismo. También incide en que este tipo de veneno (raticida en pequeños sobres), para no profesionales, debe utilizarse en un porta-cebos, estando prohibido usarlo de otra forma, para evitar que sea comido por otras especies que no sean ratas o ratones y no debe usarse en espacios abiertos con acceso para otros animales.