Investigan un supuesto caso de acoso escolar a un menor de 13 años en La Guijarrosa

La Junta de Andalucía ha activado los protocolos de acoso y ciberacoso ante un supuesto caso de acoso escolar a un menor de 13 años de edad presuntamente golpeado por otro alumno del mismo colegio del municipio cordobés de La Guijarrosa, tras una discusión relacionada con un cuento de Halloween en el que el menor denunciado profiere ofensas sobre él. La familia ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Ejecutivo andaluz y ha adelantado el diario digital 'Cordópolis', desde la administración regional han abierto el protocolo por este supuesto caso desde finales de octubre y tanto el centro como la inspección educativa están en coordinación.

Mientras tanto, la Guardia Civil ha abierto diligencias sobre los hechos ocurridos sobre las 22,00 horas del día 31 de octubre, según el citado diario, después de que la madre del menor recibió una llamada de otros padres alertándola de que su hijo estaba siendo agredido por otro niño de su colegio. El menor tuvo que ser atendido de las lesiones en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La familia recoge en su denuncia que el niño ha tenido "más problemas" con el menor denunciado desde hace "diez años, como agresiones, insultos y acoso", produciéndose tanto en el centro educativo, como fuera del horario lectivo.

EL AMPA

Por otro lado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro ha publicado un comunicado en el que ha manifestado su "firme rechazo a cualquier forma de acoso o violencia escolar, ya sea física, verbal, psicológica o social".

"Defendemos una escuela donde prevalezcan el respeto, la empatía y la convivencia en paz, valores fundamentales para el bienestar y el desarrollo de todo el alumnado", han trasladado, para agregar que creen "firmemente que la prevención y la actuación ante el acoso deben ser una prioridad". Por ello, han exigido que "los protocolos establecidos por la Administración educativa se apliquen de manera rigurosa y transparente, garantizando así la protección y el acompañamiento de todos los menores implicados".

Asimismo, la asociación ha expresado que, dentro de su ámbito, seguirá "trabajando de forma constructiva y colaborativa con el centro educativo y las instituciones competentes para fomentar un clima escolar seguro, inclusivo y libre de miedo". "Nuestro compromiso es con la convivencia, la educación y el bienestar de todos los niños y niñas de La Guijarrosa", han subrayado, al tiempo que han avanzado que, "en los próximos días" organizará unas jornadas hacia las familias en las que se abordará el acoso escolar de la mano de la asociación Mía Córdoba.