Tres trasladados al hospital, dos de ellos ancianos, por el incendio en una vivienda de Montilla (Córdoba)

Dos mujeres y un hombre han resultado afectados y evacuados al hospital tras producirse un incendio en la noche de este pasado martes en una vivienda de la localidad cordobesa de Montilla. Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, los trasladados al centro hospitalario del municipio son dos ancianos, una mujer de 86 años y un varón de 88 y otra mujer de 47 años.

Por su parte, los bomberos han indicado que el fuego ha afectado a toda la planta baja, especialmente al salón. Además, las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que el origen del incendio ha podido estar en una mesa de camilla.

Los hechos se han conocido cuando varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 sobre las 22,20 horas para indicar que había un incendio en un inmueble de la calle Córdoba en la que vivían dos personas mayores.

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, según han agregado.