El tiempo en Andalucía este miércoles 3 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Andalucía cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas en descenso generalizado y rachas de vientos de muy fuertes en el litoral mediterráneo.

Las lluvias se irán extendiendo de oeste a este durante la primera mitad del día, serán más intensas en las sierras orientales y la cota de nieve estará alrededor de los 1.200 metros.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día, con heladas débiles en el interior oriental, localmente moderadas.

Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo, amainando al final del día.