¿Cuándo vuelve la lluvia a Andalucía?

Andalucía espera precipitaciones en "casi toda la región" durante los próximos miércoles y jueves, con especial incidencia en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde la previsión advierte de que serán "puntualmente intensas en la jornada del miércoles". Hace tan sólo cuatro días el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afeaba a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que no activaran el aviso rojo ante las lluvias que provocaron numerosas incidencias en la capital. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que estas precipitaciones "vendrán acompañadas de vientos y tormentas" durante el miércoles 5 de noviembre. En la parte occidental también se sucederán tormentas en la misma jornada, aunque se espera que sean "menos intensas". En concreto, Del Pino ha apuntado que entre el jueves y el viernes se presentará "otra borrasca, más débil y menos activa".

Por otra parte, las temperaturas diurnas mínimas experimentarán un descenso el jueves 6 de noviembre "de unos cinco o seis grados en general". La Aemet ha precisado que la bajada será "más intensa en torno al Valle del Guadalquivir y menos apreciable en la costa malagueña". Asimismo, Del Pino ha concretado que las temperaturas nocturnas también bajarán "unos seis grados" entre el jueves y el viernes y se mantendrán "con pocos cambios" hasta el final de la semana.

Este descenso de las temperaturas y estas precipitaciones vendrán este miércoles acompañadas de "rachas de vientos fuertes" en la parte occidental de Andalucía y "moderadamente fuertes" en el Atlántico y en el Estrecho". Además, el delegado ha precisado que estos vientos "comenzarán a disminuir notablemente" en el fin de semana.