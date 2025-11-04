Andalucía prevé batir el récord prepandemia del turismo británico con un gasto más elevado

Andalucía se encamina en 2025 a su mejor registro en turismo británico, por encima del récord de 3 millones de viajeros de 2019, pero con un gasto más elevado, a lo que ha contribuido la mayor conectividad aérea registrada entre la comunidad y el Reino Unido, con más de 8 millones de asientos (ida y vuelta).

El consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, ha destacado este martes, durante la jornada inaugural de la feria turística World Travel Market (WTM) en Londres, la buena evolución del primer emisor internacional de turistas hacia la región. "Estamos hablando de cifras de recuperación total", ha señalado.

Ha destacado el "esfuerzo conjunto" de instituciones y empresarios para lograr alcanzar los niveles de viajeros británicos previos a la covid-19, un reto "especialmente difícil" porque a la pandemia se sumaron en los últimos años otros obstáculos como el brexit y la paridad entre la libra y el euro.