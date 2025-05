Cuatro brotes de sarampión se mantienen activos en Málaga con 45 casos

Un total de cuatro brotes de sarampión se mantienen activos en la provincia de Málaga con 45 casos confirmados. La Costa del Sol es la comarca más afectada, seguida de Málaga capital. Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Sanidad y Consumo, Rocío Hernández, a los periodistas antes de inaugura las Jornadas de Divulgación del Plan de Mejora de la Investigación en Atención Primaria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en un acto en la sede de Ibima Plataforma Bionand en Málaga TechPark.

Hernández ha señalado que en estos núcleos afectados de la provincia malagueña, al igual que en el resto de la comunidad andaluza, se ha adelantado la segunda dosis --que por el calendario vacunar se administra a los tres años-- a los quince meses y además se está ofertando la vacunación a la población adulta que no sepa si ha pasado el sarampión o si está vacunado. La consejera ha explicado que a estas medidas se suma un seguimiento, una captación activa y una encuesta epidemiológica que se hace a todos los casos de sarampión, "además de todas las medidas de salud pública que llevamos haciendo desde el inicio de este incremento de número de casos en nuestra comunidad".

Por otro lado, Rocío Hernández ha negado a los periodistas la crítica vertida este pasado lunes por el sindicato de enfermería, Satse, según la cual el pasado 9 de mayo una estudiante de enfermería se habría quedado sola a cargo de la unidad de Digestivo del Hospital Regional. "La estudiante no se quedó sola, eso hay que decirlo y eso es muy importante, nosotros somos muy conscientes de la importancia de formar bien a nuestros profesionales, a nuestros estudiantes de grado, que luego van a ser profesionales de nuestro sistema, la mayoría de ellos, y cuidarlos también, entonces ella no estuvo sola, la estudiante no estuvo sola, estuvo la supervisora de guardia con ella en todo momento", ha señalado. La consejera ha incidido en recalcar que la referida estudiante estuvo "trabajando asesorada y acompañada y tutorizada por la supervisora de guardia".